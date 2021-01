Mercato Milan: affondo di Maldini per un attaccante

Milan al lavoro su più fronti con l’ottica di rinforzare la rosa di Stefano Pioli in chiave Champions: oltre alle trattative per un difensore (Simakan) e per un centrocampista (Meité e Svanberg), i rossoneri hanno aperto un altro tavolo, questa volta per l’attacco.

Secondo quanto riporta Sky, nella giornata di lunedì si è tenuto un incontro a Casa Milan tra la dirigenza dei meneghini capeggiata da Paolo Maldini e Giovanni Branchini, agente dell’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti.

Il Diavolo vuole una punta da regalare a Stefano Pioli, e sta valutando tanti nomi, tra cui quello del centravanti dei sardi, ritornato da poco da un lungo infortunio. Il rinforzo in attacco non è la priorità, ma Maldini e Massara vogliono tenere calda la pista in vita di un possibile affondo negli ultimi giorni di mercato. A Pavoletti è interessata anche la Juventus.

Sono giornate calde anche per Hakan Calhanoglu: il suo agente, Gordon Stipic, è atteso in Italia per trattare con il Milan il rinnovo del contratto. Il centrocampista turco, più che mai decisivo in questa stagione, per restare chiede 5 milioni di euro a stagione, mentre i rossoneri sono disposti ad andare non oltre i 3,5.

Riflettori puntati anche sull’altra trattativa di rinnovo con Gianluigi Donnarumma: in questo caso il divario è di circa 3 milioni di euro, ma si cerca un’intesa grazie a vari bonus.

