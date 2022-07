Milan-Renato Saches: ritorno di fiamma

Il quotidiano torinese Tuttosport parla del PSG come un vero e proprio bluff per far alzare l'offerta per l'ingaggio. Sembra infatti che tra il Milan e Renato Sanches non sia assolutamente finita, con nuovi colloqui previsti tra i rappresentanti del classe 1997 e Maldini e Massara.Approfondimento09:02