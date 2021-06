Mercato Milan, è caccia all'attaccante: la lista dei desideri

Tempo di mercato anche in casa Milan con la caccia all’attaccante e soprattutto con la caccia a qualcuno che possa segnare le reti decisive. Delle squadre che hanno conquistato l’accesso all’Europa, infatti, i rossoneri sono infatti quelli che hanno segnato meno goal.

Serve anche qualcuno che sia pronto a subentrare a Ibrahimovic che di certo, considerando acciacchi fisici e età non potrà reggere tutte le partire. Sfumata la pista Giroud ora spuntano così una serie di altre valide ipotesi.

In cima alla lista dei desideri, secondo “Gazzetta Dello Sport” c’è il polacco, quest’anno all’Olympique Marsiglia, Arkadius Milik che tanto ha fatto con la maglia del Nopoli nonostante anche una serie di infortuni al ginocchio che l’hanno tenuto out tra ottobre 2016 e febbraio 2017.

In Francia, dove è arrivato in prestito dal club di De Laurentiis, ha comunque dimostrato di essere ancora un ottimo giocatore: la forma fisica ha retto con 13 partite consecutive giocate da titolare e 9 reti in Ligue1.

Il prestito è fino al 2022 con obbligo di riscatto ma potrebbe esserci un margine per il Milan.

L’atra ipotesi porta a Vlahovic che sarebbe tra i preferiti anche per la sua giovane età visto che è classe 2000: per il momento però la trattativa non sembra semplice anche per il prezzo di valutazione fissato dalla Fiorentina, sessanta milioni.

Tra le altre idee c’è poi Gianluca Scamacca che dalla sua ha segnato quest’anno 8 reti con il Genoa ma in 26 match. La trattativa dovrebbe essere intavolata con il Sassuolo che ha il cartellino.

Altrimenti potrebbe anche prendere pieno il fresco convocato in Nazionale Giacomo Raspardori.

OMNISPORT | 05-06-2021 13:37