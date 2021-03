Mercato Milan: il Diavolo è pronto a investire 100 milioni

Il Milan si prepara ad una campagna di rafforzamento molto importante per la prossima estate. I possibili introiti in arrivo per la qualificazione alla prossima Champions League, e il budget risparmiato a gennaio, permetteranno ai rossoneri di avere a disposizione 100 milioni di euro circa per irrobustire la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

Una delle prime mosse di Paolo Maldini sarà il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic, fondamentale sia in campo sia come uomo spogliatoio. Grazie al decreto crescita, il prolungamento per un altro anno dovrebbe costare circa 10,5 milioni di euro, una spesa sostenibile. Lo svedese dopo alcuni tentennamenti sembra deciso a rimanere, anche se ogni discorso verrà rimandato al termine di questa stagione.

Parte del budget sarà investito per arrivare ad un altro attaccante: la rosea fa il nome del giovane Dusan Vlahovic, che sta esplodendo in questa stagione alla Fiorentina. Il profilo del giocatore serbo piace molto ai dirigenti rossoneri ed era già stato cercato l’anno scorso.

Oltre alle questioni bollenti dei rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, una delle priorità di Maldini sarà quella di riscattare dal Chelsea Fikayo Tomori, che in sole poche settimane è diventato un punto fermo della squadra rossonera. Il club meneghino si siederà presto al tavolo con i Blues per ufficializzare il tutto: servono 28 milioni di euro per definire l’affare.

OMNISPORT | 28-03-2021 11:35