Mercato Milan: Maldini sogna il doppio arrivo dal Real Madrid

Giorni di mercato bollenti sull’asse Milano-Madrid. Il direttore tecnico del club rossonero Paolo Maldini rinnova la solida tradizione che vede spesso il Milan legato ad operazioni di mercato con il Real, e sta trattando in queste due giocatori in uscita dai blancos.

Secondo le indiscrezioni riportate da Sky, il Diavolo ha trovato l’accordo con il club spagnolo per il classe 1999 Brahim Diaz, centrocampista offensivo di belle speranze in grado di giostrare sia sulla trequarti che sulle ali. Maldini e Massara hanno trovato l’intesa con la formula del prestito con diritto di riscatto, e ora aspettano un segnale da parte del giocatore.

Nato a Malaga, Brahim Diaz è cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, con cui ha esordito nel 2016 a soli 17 anni. Nel 2019 il passaggio al Real dove viene integrato nella rosa della prima squadra ma trova poco spazio (15 presenze in due anni), ora l’opportunità di mettersi in luce in Italia.

L’altro nome caldo è quello di Oscar Rodriguez. Il classe 1998 nell’ultima stagione ha giocato in prestito nel Leganes, facendosi valere con 26 presenze e 7 reti nella Liga. Cresciuto nel vivaio del Real, Oscar Rodriguez è un trequartista dotato di grande tecnica e visione di gioco, ed è in grado di giocare anche in una posizione più arretrata, come mezzala in un 4-3-3: il prezzo del suo cartellino è 20 milioni di euro, anche se i blancos vogliono il diritto di recompra da esercitare in un possibile futuro. Maldini e Massara lo considerano un ottimo vice Calhanoglu.

Secondo As, il ragazzo vede di buon’occhio un trasferimento in Serie A, dove troverebbe più spazio rispetto a una sua permanenza in Spagna. Sulle sue tracce ci sono anche il Granada e il Siviglia, ma il Milan sarebbe ancora in vantaggio.

OMNISPORT | 27-08-2020 17:20