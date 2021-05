Mercato Milan, Maldini spera nel regalo dal Real

Con il gol che ha indirizzato in maniera decisiva la partita del Milan contro la Juventus, Brahim Diaz ha mostrato ancora una volta tutto il suo enorme potenziale. Pur giocando appena 12 gare da titolare in campionato con i rossoneri, il 21enne trequartista spagnolo è riuscito a firmare 3 reti e 3 assist nella sua prima stagione in serie A, dimostrando di essere un giocatore utile non solo dal punto di vista tattico – può giocare in tutte e tre le posizioni sulla trequarti del 4-2-3-1 di Stefano Pioli – ma anche in grado di incidere in zona gol.

Il rinnovo del prestito di Brahim Diaz

Per questo motivo Paolo Maldini sarebbe intenzionato a trattenere Diaz al Milan, anche se l’operazione in questo momento non è agevole. Il trequartista è infatti arrivato in rossonero in prestito secco dal Real Madrid: il Milan, dunque, non ha un diritto di riscatto da esercitare né può sperare in sconti sul cartellino per acquistare in via definitiva il giocatore.

Tuttavia, dati i buoni rapporti tra Milan e Real, Maldini potrebbe trovare una soluzione alternativa. Secondo il Corriere della Sera, infatti, il dirigente rossonero mira a rinnovare il prestito di Diaz, magari introducendo una clausola per il riscatto da esercitare nel corso della prossima stagione.

Si tratterebbe di un “regalo” da parte del Real che però tornerebbe utile anche ai blancos: Diaz a Madrid non avrebbe spazio, chiuso dai tanti giocatori offensivi in rosa, e restando un anno fermo il valore del suo cartellino finirebbe inevitabilmente per calare.

I tifosi sperano nello spagnolo

Ai milanisti piacerebbe trattenere Diaz, tuttavia molti pensano che non sarà facile convincere il Real. “Magari rinnovassero il prestito, purtroppo quelli del Real non sono così fessi”, il commento su Facebook di Ciro. Nicolò replica: “Beh dopo aver regalato Hakimi e Theo Hernandez, tanto intelligenti non sembrano”. E Fede ricorda altri giocatori “regalati” in passato dal Real: “Aggiungiamo pure Cambiasso, Snejder e Robben, lasciati partire per due noccioline”.

Per Mario, l’importante è che Diaz rimanga: “Maldini deve trovare il modo, il ragazzo ha talento e come 12esimo uomo sarebbe perfetto”.

SPORTEVAI | 12-05-2021 11:19