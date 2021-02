Mercato Milan: nel mirino un big per il dopo Ibrahimovic

Il Milan ragiona sul futuro dell’attacco rossonero. Secondo le indiscrezioni riportate da diariogol.com, Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero effettuato un primo sondaggio presso il Real Madrid per chiedere lumi sul futuro di Karim Benzema, destinato a lasciare la Spagna al termine della stagione.

Il bomber francese, secondo i rumor in arrivo dalla Liga, sarebbe uno dei bomber candidati in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic al termine della stagione: il contratto scade a giugno e lo svedese potrebbe decidere di chiudere la sua carriera e non prolungare per un ulteriore anno. Il Diavolo sarebbe così alla ricerca di una punta esperta e di caratura internazionale, e Benzema corrisponde esattamente al profilo tracciato.

L’attaccante transalpino gradirebbe un avventura in Italia ma a livello economico l’operazione resta complessa: il giocatore, 33 anni, guadagna 8 milioni di euro all’anno.

Sul futuro di Ibrahimovic Pioli si era espresso così: “Zlatan sta bene con noi, la cosa più bella è che lavoriamo bene. I giocatori sono contenti, siamo in un grandissimo club. Zlatan deciderà il suo futuro, credo che stia giusto che continui a giocare e che continui a farlo con noi per quello che sta facendo. È un atleta che ha grandissime motivazioni, cura il suo corpo in maniera perfetta in tutto: alimentazione, recupero, prevenzione. È un professionista eccezionale ed è sorretto da un fisico incredibile. Non l’ho mai visto sgarrare. Non c’è un mai un giorno che Zlatan salti qualcosa dei suoi lavori individuali”.

OMNISPORT | 14-02-2021 12:04