Mercato Milan, novità su Zlatan Ibrahimovic: tifosi divisi

18-11-2021 10:31

Zlatan Ibrahimovic non si ferma più: secondo i rumors riportati dalla Gazzetta dello Sport l’attaccante svedese, 40 anni lo scorso ottobre, avrebbe trovato l’accordo con il Milan per il rinnovo del contratto per un’altra stagione.

Calciomercato Milan: Ibrahimovic verso il rinnovo

La punta di Malmoe, in scadenza a giugno, sarebbe pronta a firmare un contratto di un anno al termine della sessione invernale, a febbraio, quando il calciomercato sarà chiuso e le strategie definite, anche in merito agli altri rinnovi. Ibrahimovic ha più volte ribadito che è determinato a continuare per almeno un altro anno, nonostante frequenti infortuni lo abbiano bloccato negli ultimi mesi.

Se non ci saranno particolari problemi fisici, la firma sarà solo una formalità: tra il giocatore e il club la sintonia è completa, sia sul piano degli obiettivi individuali sia su quelli di squadra. Lo svedese, indiscusso leader dello spogliatoio, non fa segreto di puntare ai Mondiali del 2022 in Qatar (la Svezia passerà dagli spareggi), e spera di ottenere nel Milan la massima visibilità per essere convocato e raggiungere l’ambizioso obiettivo.

Il club rossonero dal canto suo valuterà con attenzione la tenuta fisica del giocatore nei prossimi mesi: l’unico ostacolo che può mettere in dubbio un rinnovo già annunciato.

Milan, rinnovo Zlatan Ibrahimovic: i dubbi dei tifosi

Le voci del prolungamento del contratto di Zlatan Ibrahimovic non trovano l’approvazione unanime dei tifosi rossoneri. In molti lo considerano il vero perno di tutto il progetto e sono soddisfatti, altri sono preoccupati per la tenuta atletica del giocatore, che ha già saltato diverse partite in questa stagione, e chiedono invece l’arrivo di un attaccante più giovane.

In questo avvio di stagione Ibrahimovic ha causa di un problema al tendine d’Achille, ha saltato quasi tutti i primi due mesi di campionato, e finora conta 6 presenze nelle prime 12 giornate, condite da 3 reti e due assist.

Calciomercato Milan: la situazione rinnovi e il ruolo di Mino Raiola

Il Diavolo è alle prese in queste settimane con altre trattative per i rinnovi di contratto: in primis le situazioni spinose di Kessie e Romagnoli, giovedì Raiola ha fatto un blitz nella sede rossonera per parlare del rinnovo del capitano rossonero, nel mirino della Juventus. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno trattando anche per blindare i gioielli Hernandez, Bennacer e Rafael Leao da possibili assalti futuri.

A breve sono previste novità anche per il rinnovo di Stefano Pioli: secondo le ultime da Milanello la firma dovrebbe arrivare entro fine mese, l’allenatore emiliano metterà nero su bianco su un contratto da 3 milioni di euro più bonus.

