Mercato Milan, preso il terzo attaccante: visite e firma

Il Milan regala a Stefano Pioli un altro colpo in attacco: è in arrivo dal Monaco l’ex Genoa Pietro Pellegri, che si trasferisce in Italia con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 6 milioni.

Pellegri diventa così il terzo centravandi della rosa rossonera, e si va ad aggiungere ai veterani Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Potrebbe essere a Milano già nella serata di domenica, mentre lunedì sosterrà le tradizionali visite mediche e firmerà il contratto con il Diavolo.

Il Monaco in caso di riscatto oltre ai 6 milioni godrà anche di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore (secondo i rumors pari al 20%). Pellegri ha lasciato l’Italia per il Principato all’età di 16 anni, senza mai riuscire a sbocciare in Ligue 1 a causa dei continui problemi fisici. Nella scorsa stagione ha invece cominciato a giocare con più regolarità, disputando 16 partite di campionato e andando a segno in un’occasione.

Vent’anni, spera in un rilancio proprio in patria, e se lo augurano anche Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno creduto in lui.

OMNISPORT | 22-08-2021 16:53