Mercato Milan: scelto il sostituto di Calhanoglu, possibile scambio

Salutato Hakan Calhanoglu, il Milan va a caccia di un sostituto di pari livello sulla trequarti. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando diversi nomi, si va dal madridista Ceballos al fantasista del Chelsea Hakim Ziyech. Secondo i media colombiani, il Diavolo ha però messo gli occhi anche su un vecchio obiettivo di mercato, James Rodriguez.

Il centrocampista offensivo colombiano dopo l’addio di Carlo Ancelotti è pronto a lasciare l’Everton: il suo agente Jorge Mendes lo avrebbe proposto al Milan in cambio di Rafael Leao, altro talento della scuderia di Mendes che in rossonero ha trovato poco spazio in questa stagione.

I contatti sono già avvenuti nelle scorse settimane, e potrebbero maturare in qualcosa di più concreto. L’ostacolo principale è l’ingaggio del colombiano, che attualmente guadagna 9 milioni di euro a stagione: uno stipendio che dovrà essere drasticamente ridotto e almeno spalmato su più anni.

Leao piace molto all’Everton e potrebbe rilanciarsi in Premier dopo una stagione con più bassi che alti in Italia: il suo cartellino è valutato intorno ai 25 milioni di euro.

A centrocampo tornano invece a salire le quotazioni di Tiémoué Bakayoko, mediano francese di proprietà del Chelsea che non sarà riscattato dal Napoli dopo l’addio di Gennaro Gattuso. Il giocatore, secondo quanto riporta Sportmediaset, si sarebbe offerto al Milan: il suo cartellino costa 15 milioni di euro, un po’ troppo per le casse rossonere, almeno per il momento.

OMNISPORT | 23-06-2021 11:35