Mercato Milan: svolta a sorpresa sul futuro di Donnarumma

Diventa un rebus il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan ha espresso la sua volontà di restare in rossonero ma non ha ancora firmato: l’agente Mino Raiola fa resistenza, vorrebbe più soldi e ha già un preaccordo più vantaggioso con la Juventus.

Il big match di domenica tra bianconeri e rossoneri potrebbe essere decisivo per la volata Champions e per lo stesso Donnarumma, che non resterebbe al Diavolo in caso di mancata qualificazione alla competizione europea più importante. I malumori del portiere dei torinesi Wojciech Szczęsny, che non vuole lasciare i bianconeri ed è pronto a puntare i piedi, frenano però la Vecchia Signora, che non può ancora affondare il colpo.

Il contratto in scadenza del portiere campano sta così ingolosendo altre pretendenti, non solo i bianconeri: secondo i tabloid inglesi, tre club di Premier League sono sulle tracce dell’estremo difensore.

A guardare con interesse la situazione ci sarebbero Manchester United, Chelsea e Tottenham, tutte in grado di garantire quello stipendio da 10-12 milioni di euro all’anno che Raiola chiede da tempo al Milan.

Il futuro del portiere della Nazionale potrebbe essere così lontano dall’Italia: intanto il Milan si è cautelato da tempo, prenotando Mike Maignan dal Lille. Secondo i media transalpini, il colpo è in via di definizione ma si attendono gli sviluppi della situazione Donnarumma.

OMNISPORT | 08-05-2021 08:20