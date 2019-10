Mercato Roma: colpo a sorpresa per il centrocampo, è fatta

I tanti infortuni costringono la Roma a tornare sul mercato per rinforzi immediati. La squadra di Fonseca è in crisi soprattutto a centrocampo: giovedì contro il Borussia Moenchengladbach Mancini è stato adattato a mediano, ma la situazione d'emergenza rischia di durare ancora a lungo.

Gli uomini di mercato della Roma hanno deciso così di puntare su Jack Rodwell. Svincolato, inglese classe 1991, nella scorsa stagione era al Blackburn: il giocatore in cerca di una sistemazione era in tribuna all'Olimpico per assistere al match di Europa League poi pareggiato contro i tedeschi. A breve sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con il club capitolino.

Rodwell è fermo dallo scorso aprile, ed è stato anche lui vittima di diversi infortuni muscolari che lo hanno frenato in passato. In carriera ha vestito i colori di Everton, Manchester City e Sunderland, fino al Blackburn in Championship, la seconda serie inglese. Nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balòn.

Resta comunque aperta l'opzione che porta all'ex centrocampista dell'Udinese Emil Hallfredsson, anche lui svincolato e alla ricerca di una squadra. Potrebbe esserci a breve un incontro tra l'agente e il direttore sportivo della Roma Petrachi.

"Ora non è facile trovare dei calciatori svincolati che aumentino il livello della squadra, prenderemo nuovi giocatori solo se ci permetteranno di migliorare e non per fare numero", sono state le parole di Fonseca in conferenza stampa.

L'allenatore giallorosso ha ammesso di non essersi mai trovato in una situazione simile: "Impossibile crescere come squadra con così tante assenze".

