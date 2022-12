25-12-2022 12:01

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il mercato di gennaio è alle porte e per i club italiani, come per quelli del resto d’Europa, sarà difficile non farsi tentare da quei giocatori che sono stati protagonisti ai Mondiali di Qatar 2022. Qui proviamo a elencare quei giocatori esplosi nella Coppa del Mondo e che farebbero comodo alle squadre di serie A.

Mercato serie A: Timber e Saiss rivelazioni in difesa

La Salernitana ha appena ingaggiato Memo Ochoa, leggenda del Messico che però non è stato protagonista di un Mondiale particolarmente felice, a differenza del passato. Tra i portieri, dunque, le vere rivelazioni di Qatar 2022 sono state essenzialmente due: il marocchino Yassine Bounou e il croato Dominik Livakovic. Difficilmente il Siviglia si libererà del primo, vincolato al club andaluso fino al 2025. Diversa la situazione di Livakovic, legato alla Dinamo Zagabria da un accordo con scadenza 2024, dato che il club croato è abituato a cedere i suoi giocatori migliori, con la giusta offerta il portiere potrebbe partire: Transfermarkt ha appena alzato la sua valutazione a 15 milioni di euro.

Tra i difensori irraggiungibile il croato Josko Gvardiol, che il Lipsia cederà a un top club europeo per non meno di 50-60 milioni di euro. Lievemente più bassa, attorno ai 40 milioni, la valutazione del 21enne Jurrien Timber, centrale dell’Ajax che nell’Olanda è riuscito a soffiare il posto da titolare a Matthijs De Ligt. Decisamente più a buon mercato, invece, Romain Saiss, la roccia del Marocco: 32 anni, è però legato al Besiktas da un contratto che scadrà solo nel 2024, per prenderlo bisogna sborsare almeno 6-7 milioni di euro. Per la fascia destra, invece, un ottimo affare potrebbe essere rappresentato da Youssouf Sabaly, 29enne senegalese che prima dei Mondiali si limitava a fare la riserva nel Betis.

Mercato serie A: tutti pazzi di Ounahi, Laidouni l’affare

Tra i centrocampisti l’uomo da seguire è Azzedine Ounahi, 22enne interno del Marocco tutta tecnica e corsa che ha stupito anche il c.t. della Spagna Luis Enrique: gioca nell’Angers ultimo in Ligue 1, con 5-6 milioni potrebbe partire e non è un caso che Inter, Fiorentina e Napoli si siano interessati a lui. Suo compagno di squadra in nazionale e nell’Angers è Sofyan Boufal, fantasiosa ala sinistra che ai Mondiali ha dribblato più di tutti (anche di Leo Messi): ha 29 anni, gioca un calcio a volte indolente, ma palla al piede regala spettacolo.

Per chi cerca sostanza in mediana ed è disposto a spendere qualcosa in più meglio puntare su Tyler Adams, 23enne statunitense che in Qatar ha impressionato per capacità di recupero palla e personalità: gioca già in Europa, nel Leeds, per prenderlo servono 17-20 milioni di euro. L’alternativa a buon mercato è Aissa Bilal Laidouni, una specie di Amrabata tunisino: 26 anni, ha fisico, tecnica e visione di gioco. Nato in Francia (e in possesso di doppio passaporto) è in scadenza di contratto col Ferencvaros: un affare.

Mercato serie A: Rashford l’affare in attacco, Kudus il talento

Diversi top club europei, in primis il Barcellona, sono sulle tracce di Marcus Rashford, 3 gol in Qatar con l’Inghilterra, che potrebbe lasciare a parametro zero il Manchester United. Più difficile in questo momento arrivare a Gonçalo Ramos, rivelazione del Portogallo con la tripletta alla Svizzera, vicino al rinnovo con il Benfica.

I Mondiali hanno indicato nel giapponese Ritsu Doan, in gol contro Germania e Spagna, un talento interessante: gioca nel Friburgo e costa minimo 15 milioni di euro. Con una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro la serie A potrebbe invece mettere le mani su Mohammed Kudus, poliedrico talento offensivo del Ghana e dell’Ajax, autore di 2 gol nel suo primo Mondiale. I club di seconda fascia che amano le scommesse, invece, potrebbero puntare su Salem Al-Dawsari, 31enne attaccante dell’Arabia Saudita che ha impressionato nella fase a gironi con la magnifica rete del 2-1 contro l’Argentina: colonna dell’Al-Hilal, il suo cartellino costa 2 milioni di euro.