29-11-2022 11:57

Giornalista professionista, collaboratore di testate sportive prestigiosissime, ha scritto anche per agenzie di agenzie stampa, quotidiani e siti web. Per Virgilio Sport scrive di calcio e calciomercato, ma è un grandissimo esperto di pallanuoto: oltre ad essere stato un giocatore di Serie A2 e B, dirige un portale specializzato e cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di pallanuoto per bambini al mondo

Chi lo aveva visto giocare con l’Ajax sapeva che Mohammed Kudus si sarebbe fatto notare ai Mondiali di Qatar 2022 con la maglia del Ghana: pochi, però, potevano immaginare che il 22enne trequartista continuasse a segnare con continuità anche nel torneo che assegna la Coppa del Mondo. La doppietta alla Corea del Sud ha quindi reso ancora più vivo l’interesse delle big d’Europa su Kudus: tra loro anche Juventus e Milan.

Mondiali Qatar 2022: chi è Kudus, centrocampista-bomber dell’Ajax

Quando la scorsa estate l’Ajax annunciò la cessione al Bayern Monaco di Ryan Gravenberch – uno dei talenti migliori sfornati dai lancieri negli ultimi anni – c’erano parecchi dubbi sulle possibilità della squadra di Amsterdam di sostituire degnamente il centrocampisti. Dubbi che Mohammed Kudus ha contribuito a spazzare via in poche settimane, segnando ben 10 reti nelle prime 21 partite stagionali dell’Ajax.

Quattro di questi, Kudus li ha messi a segno in Champions League, dimostrando tutte le sue qualità anche contro un top club come il Liverpool e contro un Napoli strepitoso, colpito da Kudus nei minuti iniziali della partita di Amsterdam, poi vinta dagli azzurri per 6-1. Tecnica, intelligenza, personalità: Kudus ha davvero tutto per essere un 22enne alla sua prima stagione da titolare in un top club internazionale. Soprattutto, è un giocatore duttile: per sfruttare il suo feeling con il gol, il tecnico dell’Ajax Alfred Schreuder lo ha schierato centravanti, con risultati come detto ottimi; ma Kudus resta un trquartista dai tempi di inserimento straordinari, come dimostrato in Qatar con il Ghana.

Mondiali Qatar 2022: Kudus, dal Nordsjaelland all’Ajax

Kudus ha sviluppato le sue doti in patria, nella Right to Dream Academy di Accra, prima di essere notato dagli scout del Nordsjaelland, club danese abituato a sondare il mercato africano. Dopo 14 gol in 57 presenze con il Nordsjaelland, Kudus è stato acquistato nel luglio 2020 per 9 milioni di euro dall’Ajax, che l’ha inserito in prima squadra e aspettato: solo 17 presenze nella Eredivisie 2020/21, 16 in quella scorsa. Per poi lanciarlo al momento giusto come sostituto di Gravenberch.

Mondiali Qatar 2022: Juve e Milan su Kudus, stella del Ghana

Kudus, però, non è destinato a restare a lungo all’Ajax. Il Mondiale è una vetrina per lui e molto presto i top club europei andranno a bussare alla porta del club di Amsterdam per il suo cartellino: l’autorevole Transfermarkt lo valuta 15 milioni di euro, ma la realtà è che il valore di Kudus è destinato a salire ancora. Probabilmente per lui l’Ajax chiederà una cifra superiore ai 30 milioni: vedremo se saranno interessati a investirla anche Milan e Juventus, club alla ricerca di giocatori giovani e di qualità da inserire sulla trequarti.

Kudus farebbe comodo a entrambe, anche se soddisfare l’Ajax non sarà facile per il Milan, mentre la Juventus in questo momento è impegnata in una rivoluzione societaria che porterà inevitabilmente a mettere il mercato in secondo piano.