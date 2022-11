28-11-2022 10:27

Aveva ragione De Bruyne quando, dopo la prima sofferta vittoria contro il Canada ai Mondiali aveva lanciato l’allarme: non vinceremo noi, siamo una squadra vecchia. Il Belgio che ieri ha perso col Marocco rischia di tornare a casa in anticipo e per quel che si è visto finora sarebbe una punizione meritata. Decisiva sarà la sfida di giovedì alla Croazia ma il ct Martinez ha pochi motivi per essere ottimista.

Mondiali, Lukaku è ancora lontano dalla condizione

Manca un vero bomber: Batshuayi si danna ma è poco incisivo, Mertens può regalare solo fugaci sprazzi di classe, Hazard sembra il terzo fratello della famiglia. E manca il vero Lukaku. Big Rom è stato mandato in campo ieri per disperazione a 10′ dalla fine ma non ha mai toccato palla. A preoccupare gli interisti, che speravano in un suo rilancio proprio in Qatar, anche le condizioni fisiche.

Mondiali, i tifosi dell’Inter spaventati dal peso di Lukaku

Fioccano i commenti: “Ma era Lukaku quello che oggi è sceso in campo o un secondo pallone?”, oppure: “Non sta facendo nulla neanche all’Inter, sempre guasto, e ci ha impedito di prendere Dybala o Bremer perché voleva giocare in una prima divisione per mettersi in mostra e fare il mondiale”, oppure: “Era col fiatone già prima di entrare in campo..” e ancora: “Decisamente fuori forma e con parecchi kg di troppo” e poi: “Ricorda Jardel nell’anno dell’Ancona” e infine: “zero passaggi, zero colpi di testa, insomma zero”.

Mondiali, De Ketelaere smarrito e anonimo

Non è andata meglio a De Ketelaere. Come nelle sue ultime prove al Milan Cdk è apparso spaesato e smarrito, ha perso praticamente tutti i palloni toccati. Non erano gli schemi di Pioli o la difficoltà nell’affrontare un campionato nuovo allora i veri problemi del trequartista e i tifosi rossoneri sono sempre più preoccupati.

Mondiali, i tifosi del Milan non credono più in De Ketelaere

C’è molto scoramento sui social tra i tifosi rossoneri: “Speravo in prestazioni migliori della nazionale belga per risollevare il morale di De Ketelaere ma non la vedo molto bene”, oppure: “mi sembra un buco nell’acqua. Entrato malissimo anche ieri nel Belgio. Altri alla sua età stanno già incidendo molto” e infine: “un fenomeno in panchina, come raccoglie lui le maglie nessun altro”.