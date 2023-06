Mercato Serie A, il Genoa sonda il terreno per un ex Roma e Getafe

I liguri avrebbero fatto un sondaggio per il centrocampista spagnolo Gonzalo Villar, il classe 1998 è appena tornato in Serie A dopo l’esperienza in Liga di sei mesi: dopo la breve parentesi con la Sampdoria, Villar può nuovamente tornare a Genova

19-06-2023 15:14

Fonte: Getty Images