02-09-2022 12:27

Il calciomercato è ufficialmente chiuso da ieri sera, tuttavia i club di serie A hanno ancora tempo per poter mettere sotto contratto i giocatori ancora svincolati. Un’usanza, quella di ingaggiare calciatori a parametro zero a settembre, a cui i top club solitamente ricorrono soli in casi di emergenza o quando non sono riusciti a raggiungere un altro obiettivo nel corso della loro campagna acquisti.

I top club del nostro campionato hanno dichiarato di aver completato i propri organici, tuttavia c’è ancora in giro qualche giocatore che potrebbe fargli molto comodo.

Marcelo svincolato utile alla Juve

La Juventus è stata protagonista di un mercato molto aggressivo, che ha portato in bianconero rinforzi importanti come Di Maria, Pogba e Bremer, oltre a un attaccante affidabile come Milik. Per i tifosi, però, c’era un altro ruolo da migliorare, quello del terzino sinistro. E allora chissà che i bianconeri non possano essere tentati dal 34enne Marcelo, uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio, liberato dal Real Madrid: il brasiliano potrebbe tornare utile soprattutto in Champions League, alternandosi al connazionale Alex Sandro.

Denayer soluzione per l’Inter

Con l’arrivo di Acerbi dalla Lazio l’Inter ha completato il pacchetto difensivo, tuttavia i nerazzurri avrebbero potuto puntare anche su un centrale più giovane e con esperienza internazionale come Jason Denayer, 27enne nazionale belga ex Lione e Sunderland, un centrale rapido e duttile in grado di giocare sia a 3 che a 4.

Milan, Diego Costa il vice-Ibra?

A causa degli infortuni di Origi e Ibrahimovic, Olivier Giroud è attualmente l’unico centravanti titolare del Milan, squadra che in attacco ama affidarsi all’usato sicuro. Il club rossonero avrebbe dunque bisogno di un centravanti di scorta, un elemento forte fisicamente e che sappia farsi valere in area di rigore: chi meglio dunque del 33enne ex Chelsea e Atletico Madrid Diego Costa, giocherebbe che porterebbe in dote la cattiveria agonistica di cui il Milan manca ora per l’assenza di Ibra.

Napoli, Mata porta qualità a centrocampo

I tifosi del Napoli, infine, hanno salutato senza grandi drammi Fabian Ruiz, passato al Psg. Numericamente, il posto dello spagnolo è stato preso da Tanguy Ndombele, centrocampista che però, oltre ad avere caratteristiche profondamente diverse da Fabian, è ancora lontano dalla forma ottimale, come visto nel pareggio ottenuto contro il Lecce. Al Napoli serve qualità tecnica, visione di gioco e un pizzico di esperienza tra centrocampo e trequarti: perché non cercare queste qualità ingaggiando Juan Mata? Il 34enne ex nazionale spagnolo è stato svincolato dal Manchester United e non ha ancora trovato una nuova casa, dopo aver flirtato con il Leeds e la MLS.