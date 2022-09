01-09-2022 20:28

Mesi di trattative, voci, speranze e illusioni: il calciomercato estivo si conclude alle ore 20 e sui social è già tempo di bilanci, recriminazioni e perché no anche già pensieri alla prossima sessione, quella invernale. L’ultima giornata regala una sola grande sorpresa con la Juventus che decide di dare in prestito il centrocampista Zakaria al Chelsea.

Juventus: Zakaria va al Chelsea in prestito

La mossa più inaspettata della giornata è senza dubbio della Juventus che decide di dare in prestito il centrocampista Zakaria al Chelsea. Il giocatore arrivato lo scorso gennaio sembrava poter essere uno dei cardini della stagione bianconera e invece lascia dopo pochi mesi. Sui social i fan della Juventus sembrano perplessi: “Spero solo che giocando così’ spesso e con tutti questi infortuni non ci ritroviamo corti considerando che ad oggi non ci sono notizie di Pogba e Fagioli non gode di tutta questa considerazione”.

Sono tanti i tifosi che sembrano nutrire qualche preoccupazione: “Avrei tenuto Rovella a questo punto, gli impegni sono tanti e Pogba rappresenta un punto interrogativo”. Mentre Giampaolo è pronto a puntare sui giovani: “Moretti non è più una sorpresa, ormai è un titolare”.

Inter, Skirniar rimane e arriva Acerbi

In casa Inter arriva il contratto depositato di Francesco Acerbi. Con l’ex laziale, si completa la difesa anche perché il PSG è stato costretto a rinunciare alle sue mire su Milan Skriniar. Ma sui social nerazzurri non c’è grande spazio per l’esultanza: “Ho tollerato tutto in 30 anni di tifo nerazzurro. Ma su uno che ridendo, ha fatto fare il gol decisivo per lo scudetto al suo Milan, non posso passare oltre”. Anche Michael la pensa allo stesso modo: “Uno dei punti più bassi della nostra storia”.

Milan, l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle

Situazione diversa in casa Milan. I tifosi rossoneri dopo un mercato partito a rilento sono molto soddisfatti dai colpi piazzati dalla dirigenza negli ultimi giorni con l’arrivo di Thiaw, Dest e Vranckx: “Squadra dall’enorme potenziale anche se abbiamo un buco in attacco”. Mentre Massi scrive: “Considerando anche il mercato è un mercato da 7.5 anche grazie all’operazione Dest”. E ancora: “Mercato di prospettiva – commenta Carlo – senza cessione e senza ammazzare il bilancio. Vanno fatti i complimenti a tutta l’area tecnica”.