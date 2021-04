Mercato, una big vuole soffiare Lukaku all'Inter: offerta record

Manchester City avanti tutta per Romelu Lukaku. L’attaccante belga è con il tecnico Antonio Conte il vero trascinatore dell’Inter a un passo dallo scudetto, e ha attirato le attenzioni di tante big d’Europa. Tra queste, è proprio il club inglese la pretendente in pole position: secondo i tabloid britannici, Pep Guardiola e i dirigenti dei Citizens sarebbero pronti a versare un’offerta importante per il cartellino del bomber nerazzurro.

Sky parla di una proposta da oltre 100 milioni di euro (secondo le indiscrezioni potrebbe spingersi fino a 130 milioni) per arrivare all’ex attaccante del Manchester United. L’Inter in passato lo ha sempre dichiarato incedibile: è considerato da Conte essenziale per il suo progetto. Beppe Marotta e i dirigenti valuteranno l’offerta in arrivo dall’Inghilterra ma con ogni probabilità ribadiranno il concetto, respingendo anche questo assalto da Manchester, nonostante la situazione finanziaria del club non sia delle più rosee.

Lukaku ha segnato 27 reti in 38 partite tra campionato e coppe in questa stagione, mentre il suo bottino totale in nerazzurro è di 61 gol.

Ad esprimersi contro l’arrivo del giocatore a Manchester è stato Antonio Cassano, che sulla Bobo Tv ha rilasciato queste parole: “Se lo prende Guardiola non lo tifo più. Cosa c’entra Lukaku con la sua idea di gioco? I suoi procuratori faranno il cinema per aumentare l’ingaggio, poi gli rinnoveranno in contratto”.

OMNISPORT | 20-04-2021 12:55