Mercato, Weston McKennie nel mirino di una big europea

La Juventus, al momento, non può essere soddisfatta di questa stagione. I campioni d’Italia sono sì in finale di Coppa Italia, dove affronteranno l’Atalanta, ma in campionato sono a 10 punti dall’Inter capolista e in Champions League hanno perso la gara d’andata negli ottavi contro il Porto per 2-1.

Tanti giocatori hanno deluso le aspettative e sono in cerca di riscatto per far svoltare la stagione al club bianconero. Chi invece è stato apprezzato, anche dai tifosi, è Weston McKennie. L’americano, classe 1998, si è integrato bene nel gruppo di Pirlo e quando è stato chiamato in causa ha risposto quasi sempre presente.

A dicembre, McKennie è stato nominato calciatore americano dell’anno: “È un grande onore. È stato un viaggio, soprattutto attraverso questi tempi difficili durante la pandemia. Speriamo che nel 2021 possiamo avere molti più ricordi insieme. Mi ci sono voluti tre anni, ma va bene. Direi che sto bene. È una gran cosa essere eletto miglior giocatore del mio paese. Ricordo quando ero in Under 17 che non venivo nemmeno considerato per i Mondiali Under 17 o per le qualificazioni. Quindi, sai, per arrivare a questo punto, ne ho fatta tantissima di strada davvero”.

Le cose sono cambiate, eccome. Adesso McKennie viene preso in considerazione non solo nel nuovo continente, ma anche nel vecchio. Sulle tracce del centrocampista 22enne ci sarebbe infatti una big in difficoltà, ma pur sempre una delle migliori squadre in Europa.

Come si legge su ‘donbalon.com’, il candidato alla presidenza del Barcellona Laporta avrebbe messo nel mirino proprio McKennie. Qualora dovesse vincere, tra l’altro, Messi potrebbe prendere in considerazione l’idea di restare. In caso di approdo nei blaugrana, il giocatore della Juventus passerebbe così da giocare con Ronaldo al fuoriclasse argentino, un’occasione capitata a pochi.

OMNISPORT | 02-03-2021 21:48