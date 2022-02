Mertens prende in giro un tifoso e un ex azzurro, video virale sul web

15-02-2022 13:11

Uno dei rammarichi più grandi dei tifosi del Napoli riguardo alla partita pareggiata con l’Inter riguarda i minuti concessi da Luciano Spalletti a Dries Mertens: molti supporter partenopei sono convinti che con il belga in campo nella mezz’ora conclusiva – invece che negli ultimi 5 minuti – gli azzurri avrebbero potuto conquistare la vittoria.

Lo sfottò di Mertens a Hysaj

Mertens, d’altra parte, è un vero e proprio idolo per i tifosi del Napoli e non solo per le magie in campo. “Ciro”, come lo chiamano i tifosi, s’è ormai calato nella vita della città e ha fatto suoi i modi di fare dei napoletani, che lo ritengono uno di loro. L’ennesima prova arriva da un video divenuto virale nelle ultime ore e che vede Mertens in auto mentre firma alcune maglie che i tifosi gli passano dal finestrino.

A un certo punto tra le mani del belga arriva una vecchia maglia del Napoli, dietro c’è il numero e il nome di Elseid Hysaj, il terzino albanese titolarissimo dell’era Sarri, mai troppo amato dal pubblico napoletano per i suoi limiti tecnici e passato in estate alla Lazio.

Tifosi impazziti sul web

Mertens osserva la maglia con stupore, poi con una battuta guarda il tifoso e agitando la mano davanti al volto gli domanda: “Hysaj? Ma non stai bene?”. Mertens sorride e ridono anche i tifosi: l’ironia del belga ha fatto un’altra volta breccia.

“Quel gesto con la mano davanti la faccia è Napoli che ti è entrata dentro”, scrive su Twitter Nihilest. “Ha ragione Dries, nemmeno Hysaj ha la maglia di Hysaj”, aggiunge Marekjack. “Il nostro Ciruzzo: fenomeno sempre!”, il commento di Gennaro. “Ciro è proprio napoletano dentro… deve restare qui”, scrive Vincenz alludendo al problema del rinnovo di contratto dell’attaccante belga.

“Ormai è più napoletano di tanti napoletani nati a Napoli… a vita deve restare”, gli fa eco Giovanni. “Un mito, mi sono ribaltato sulla sedia”, il commento di Gino.

Clicca qui per abbonarti a DAZN e non perdere Barcellona-Napoli

SPORTEVAI