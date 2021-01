Messaggio d'Inzaghi al Milan: "Partivamo sfavoriti anche con Juventus e Lazio"

In vista del match contro il Milan, il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: “Ho sempre detto che la partita con il Milan non è come le altre ma ognuno darà il massimo. Poi torneremo gli uni tifosi degli altri. Quando inizia la partita ci si concentra solo sui 90′ di gioco. Abbiamo trovato un certo equilibrio. I campionati si vincono prendendo pochi gol. Dobbiamo alternare le due fasi. Se in Italia ci si difende e basta si perde, spero di ripartire dalla voglia e dalla consapevolezza di Udine. Il Milan sulla carta dà poche speranze, anche se è privo di giocatori importanti. Hanno una rosa importante. Per noi sarà molto complicato affrontare una squadra come il Milan ma anche contro Juventus e Lazio partivamo battuti. Proviamo a ripeterci. In questi mesi è cambiato l’atteggiamento, la squadra deve continuare su questa strada. Dobbiamo essere pronti a giocarcela con tutti”.

Probabilmente anche Inzaghi sarà costretto a un po’ di turnover a gennaio, viste le tante partite: “Il calendario è complicato per tutti. Sarà dura anche per i giocatori giocare tre partite in sei giorni, ma tutti saranno nelle nostre stesse condizioni. Mai come in questo caso avremo bisogno dell’apporto di tutti i calciatori. Lapadula? Siamo molto contenti di lui. Qualche domenica fa si diceva che gli attaccanti non segnavano. A questo punto dopo Insigne e Caprari aspettiamo il turno di Lapadula, ma anche se non segna è un giocatore fondamentale per il suo lavoro. La squadra lo apprezza molto e ne beneficia. E per questo gioca sempre titolare”.

OMNISPORT | 02-01-2021 19:38