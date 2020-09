Messi-Barcellona, fumata nera: il padre fa sperare l'Inter

Lo strappo tra Leo Messi e il Barcellona è profondo, forse non ricucibile. Proprio per questo era impensabile che bastasse un incontro tra le parti per far ritornare il sereno o, al contrario, per sancire la rottura definitiva.

L’attesissimo summit tra il presidente Josep Bartomeu da una parte e il padre della Pulce, Jorge, dall’altra, è allora servito solo per registrare le rispettive posizioni. Da una parte quella del club, che punta a far rientrare il caso e che soprattutto non ha alcuna intenzione di liberare la propria stella a costo zero, dall’altro quella dell’entourage dell’argentino, deciso a cambiare aria durante l’attuale mercato sfruttando la famosa clausola che permette lo svincolo.

Giovedì Bartomeu, accompagnato da Javier Bordas, membro del Cda del Barcellona, e da un avvocato del club, ha parlato per un’ora e mezzo con Jorge Messi, arrivato appositamente in mattinata dall’Argentina e il fratello di Leo Rodrigo, accompagnati dall’avvocato della famiglia Jorge Pecourt.

Nulla di nuovo, anzi il Barcellona ha rilanciato proponendo ai rappresentanti del numero 10 un rinnovo per altre due stagioni del contratto in scadenza nel giugno 2021.

Quel che è certo è che la famiglia Messi fa sul serio. Jorge ha infatti trascorso la prima parte della giornata negli uffici della Fundacion Messi per un confronto con i legali del figlio, durato quasi quattro ore per poi trasferirsi in un ristorante italiano in pieno centro città per un pranzo riservato con Rodrigo e riunirsi a Castelldefels, comune a circa 25 chilometri da Barcellona dove vive la Pulce, per radunare la famiglia e fare il punto della situazione.

Nulla viene lasciato al caso, quindi, la voglia di vivere un’altra esperienza c’è. L’Inter resta alla finestra, speranzosa nonostante le parole categoriche del ds Piero Ausilio. Al riguardo un motivo di speranza per i nerazzurri viene dalle parole pronunciate da Jorge Messi prima dell’inizio dell’incontro.

Il padre di Leo ha escluso contatti con il Manchester City di Pep Guardiola, soluzione indicata come la più probabile in caso di addio dell’argentino al Barça: “È difficile che Leo resti al Barça, ma non ho parlato con Pep né con altri del City” ha detto ai microfoni di Deportes Cuatro.

Situazione che non dovrebbe essere cambiata al termine dell’incontro. La telenovela della fine dell’estate 2020 va avanti e al momento nessuna soluzione può essere esclusa…

OMNISPORT | 02-09-2020 22:01