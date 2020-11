Messi e i nervi tesi a Barcellona: Koeman perde le staffe, Inter attenta

Con un Lionel Messi in rotta di collisione con il Barcellona, a soli otto mesi dalla scadenza del suo contratto con i blaugrana e soprattutto con l’Inter che continua a sperare di inserirsi nella corsa al formidabile argentino, ogni parola proveniente dalla città catalana va soppesata con grande attenzione. E lo stesso vale anche per quanto dichiarato da Ronald Koeman, che alla vigilia della sfida contro il Betis è tornato a parlare del campione in odore di addio.

“Lui è un grande giocatore, noi abbiamo il compito di metterlo sempre nelle condizioni di fare male agli avversari. Messi è un vincente, e io lo vedo bene. Poi, come a ogni giocatore, può capitare anche a lui un momento difficile. Ma era e resta molto coinvolto nel nostro progetto”, ha garantito il tecnico del Barcellona.

Ma di Messi, anche in questi giorni, continuano a lasciare qualche dubbio gli atteggiamenti mostrati in campo. Tema dal quale Koeman non si nasconde: “Ho già risposto a questa domanda. Ho un pensiero su questa questione e sì, è positivo. Non ci si può basare completamente su un’immagine del 93′ di una partita. Poi se volete polemizzare su questo, procedete pure. Ma io non sono d’accordo“.

Toni duri, dunque, che confermano che Messi dalle parti di Barcellona continua a rappresentare un grattacapo non da poco. E in questo clima pesante punta, come noto, a inserirsi l’Inter. Tanto più che anche in terra catalana ci sono giornalisti, come Eduardo Inda, che ritengono i nerazzurri una delle ipotesi principali per il futuro della ‘Pulce’.

Il problema è rappresentato dalla principale alternativa: il Manchester City. E non solo per le disponibilità economiche, ma anche per la presenza di un antico maestro di Leo come Pep Guardiola.

L’Inter però è della partita, e le tensioni che si respirano a Barcellona confermano che Messi potrebbe davvero essere ai suoi ultimi mesi in blaugrana.

OMNISPORT | 06-11-2020 23:15