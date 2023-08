Messi infinito, segna e trascina l’Inter Miami in finale di Leagues cup

Che impatto per la Pulce negli Usa. Sono già 9 le reti del fuoriclasse argentino che può già conquistare il suo primo titolo con l'Inter Miami

16-08-2023 09:10

Ci ha messo poco Leo Messi per ambientarsi nella Major League Soccer americana. D’altro canto, dato il talento smisurato della Pulce, era facilmente prevedibile che il suo impatto oltreoceano potesse essere immediatamente significativo. Anche nel 4-1 rifilato dall’Inter Miami in semifinale di Leagues Cup contro Philadelphia il fuoriclasse argentino, sette volte Pallone d’Oro, ha trovato la maniera di inserire il suo nome nel tabellino con una gemma degna di nota: un sinistro rasoterra da fuori area che è andato a infilarsi direttamente nell’angolino. Tutto è sembrato fin troppo semplice con la sua squadra che anche grazie alle sue giocate è approdata in finale nella competizione.

Come Ronaldo, più di Ronaldo: già 9 gol in 6 partite per la Pulce

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: pensavamo di esserci liberati di loro spedendoli lontano dall’Europa ma invece i due campioni senza tempo continuano a fare la differenza sebbene in tornei considerati meno competitivi. Il bilancio dell’argentino con la maglia dell’Inter Miami è da brividi: sono già nove le reati realizzate in sei match. Dopo la prima all’esordio ha realizzato ben tre doppiette contro Atlanta, Orlando e Dallas prima di chiudere momentaneamente il cerchio contro Charlotte e Philadelphia. Fino a questo momento la Pulce ha giocato solo e soltanto in coppa, mentre non ha ancora messo piede in campo nella Major League Soccer.

Un altro trofeo è possibile. Domenica la finale contro il Nashville

42 trofei e non sentirli. Lionel Messi non vede l’ora di alzare il suo primo trofeo americano. Avrà la possibilità di farlo domenica 20 agosto alle 3 del mattino italiane nella finale di Leagues Cup (la prima della storia per l’Inter Miami che prima dell’arrivo dell’argentino era penultima in campionato) contro il Nashville. Ora che ha già battuto l’ultimo tabù che gli era rimasto, con la Coppa del Mondo portata a casa in Qatar, il trentaseienne di Rosario gioca e si diverte con ancora più leggerezza rispetto al passato.

Ha voluto fortemente l’esperienza in Florida, dopo il freddo congedo con il Paris Saint-Germain: la vittoria in coppa, oltre ad arricchire un già corposo palmarès, darebbe subito conforto alla scelta presa.

Attesa anche per l’esordio in Major, dove la sua squadra è ultima

Dopodiché, a prescindere da come andrà il risultato, Messi dovrà concentrarsi nel dare una mano ai propri compagni che in questo momento occupano l’ultimo posto nella Eastern Conference della Major League Soccer. Appena 18 i punti raccolti in ventidue partite dall’Inter Miami, club presieduto da David Beckham, con già 14 ko subiti.

Ecco perché servirà la classe della Pulga per uscire da una brutta situazione nella quale si sono ficcati i nerazzurri. Il tanto criticato Toronto, di Insigne e Bernardeschi, per dirne una, ha una lunghezza in più degli Herons anche se con due partite in più sul groppone.