Calciomercato Juve, Chiesa al Psg: il flirt clamoroso, ma che potrebbe accontentare tutti

Clamorosa indiscrezione di mercato: Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus e accasarsi al Paris Saint-Germain. Tanti gli aspetti che renderebbero la trattativa un affare per tutte le parti in causa

14-08-2023 20:13

Flirt a distanza tra Federico Chiesa e il Psg. Un ammiccamento ancora in cerca di dettagli, ma che potrebbe portare a un matrimonio a dir poco clamoroso e che vale la pena indagare. Anche perché, si tratterebbe di una situazione che permetterebbe di unire alla perfezione puntini fondamentali per il futuro della Juventus, dell’ex viola e dello stesso club parigino, sempre più vicino a dire addio a Neymar Jr. e ancora alle prese con la spinosa questione legata a Kylian Mbappé.

Chiesa al Psg, le necessità della Juventus

Chiesa al Psg non sembra essere poi una così cattiva idea. Sono mille, infatti, i motivi che giocano a favore dell’indiscrezione di mercato ribattuta in queste ore anche da La Gazzetta dello Sport. La prima, ovviamente, riguarda la necessità dei bianconeri di dover ricavare dal mercato quei famosi 100 milioni di euro che l’estate post inchiesta Prisma impone.

Juve, mancano 50 milioni di euro

Ecco, dunque, rivelata l’importanza del lavoro di “epurazione” condotto specialmente in questi ultimi giorni da Cristiano Giuntoli, con la definizione di cessioni e prestiti che hanno permesso di dimezzare le entrate richieste. Zakaria si è accasato al Monaco per 20 milioni, il prestito e l’eventuale riscatto di Rovella e Pellegrini alla Lazio ne dovrebbe portare altri 20-21, quello di De Winter al Genoa, 10.

Juve, nessuno è incedibile

I conti sono presto fatti. Mancano 50 milioni di euro e, come sottolinea la Rosea, a poco più di due settimane dalla chiusura del mercato, con il mantra “nessuno è incedibile” ben chiaro a tutti, non è da escludere il sacrificio importante, pesante, capace di dare la svolta definitiva e riportare il sereno in casa di una Vecchia Signora uscita con le ossa rotte dalle forche caudine della passata stagione.

Rinnovo e scarso feeling con Allegri allontano Chiesa dalla Juve

Ecco, dunque, che – esattamente come accaduto (e sta accadendo) con Dusan Vlahovic – le valutazioni vengono fatte anche su Federico Chiesa. Il Psg soppesa il da farsi. Dal canto suo, il giocatore non disdegnerebbe l’interesse e ci starebbe pensando. Primo, perché sul rinnovo (il contratto scade nel 2025, ma già si sta parlando) c’è divergenza tra domanda e offerta. Secondo, perché sotto la guida di Massimiliano Allegri, spesso schierato fuori ruolo, Chiesa non è ancora riuscito a replicare le prestazioni pre-infortunio. A ciò, occorre aggiungere la possibilità di non dover perdere un anno di Champions League.

Il Psg vuole tornare a brillare

Il tutto, senza dimenticare che la partenza di Neymar da Parigi verso il paradiso dorato del campionato arabo, regalerebbe a Chiesa la possibilità di mettersi al centro dal villaggio. E che villaggio. Una ville lumière bramosa di tornare a brillare dopo i duri colpi incassati dagli ultimi difficili mesi e ancora sotto attacco, pugnalata alle spalle dal suo figlio prediletto, quoque tu Kylian!

Ingaggio da capogiro per Chiesa sotto la Tour Eiffel

Lo scenario è, in questo modo, completo all’80% e, già così, da qualsivoglia angolazione e punto di vista lo si guardi, risulta interessante e intrigante. Il 20% che potrebbe definitivamente spostare gli equilibri è, specie di questi tempi, il fattore ingaggio, con i parigini che potrebbero garantire a Chiesa un contratto da capogiro, che la Gazzetta definisce “a doppia cifra”.

A Parigi è più facile innamorarsi

Ecco perché, anche se alla Juve avrebbe la grande possibilità di rendersi protagonista assoluto dalla voglia di rinascita bianconera, per Chiesa quello con il Psg potrebbe presto diventare qualcosa di più di un flirt. Molto dipenderà certamente anche dalle scelte e valutazioni di Allegri e Giuntoli, ma la sensazione è che, come regolarmente accade negli ultimi anni, sarà la volontà del giocatore a indirizzare le cose e, con una squadra che resta tra le candidate al successo in Champions League, specie a Parigi è più semplice innamorarsi.