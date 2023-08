Calciomercato: Juve-Chiesa, addio possibile e occhi su Goretzka. Napoli, a centrocampo la pista Torreira.

Sommer-Inter, domani la firma. De Ketelaere deciderà se accettare il prestito all'Atalanta. Il Napoli vuole Torreira, la Roma sempre su Arnautovic, Fiorentina forte su Nzola

06-08-2023 20:58

L’inizio del campionato e la chiusura del mercato si avvicinano, di conseguenza ora anche i fine settimana diventano giorni “caldi” per quanto riguarda il calciomercato italiano. La notizia di oggi è senz’altro l’arrivo a Milano di Yann Sommer, il portiere che sostituirà Onana tra i pali dell’Inter.

Inter, domani la firma di Sommer: e Gosens resta

L’accordo definitivo per il suo cartellino è stato trovato attorno alla cifra di 6 milioni di euro, che verranno versati in due rate nelle casse del Bayern Monaco. Lo svizzero è atterrato a Milano e nella giornata di domani, lunedì, svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto. Sempre restando in casa Inter, probabilmente verrà cancellato dalla lista dei partenti il nome di Robin Gosens: il calciatore ha infatti rifiutato la proposta del Wolfsburg, e così i tedeschi hanno definito l’acquisto di Rogerio dal Sassuolo. Il Wolfsburg aveva proposto ai nerazzurri un prestito con poi un obbligo di riscatto a 14 milioni di euro con il raggiungimento di alcuni obiettivi. Intanto Marotta insiste per Demiral dell’Atalanta e Balogun dell’Arsenal. Ormai ad un passo l’arrivo di Samardzic.

Milan-Atalanta, lunedì la risposta di De Ketelaere

Tiene banco anche il possibile prestito di De Ketelaere all’Atalanta. Attesa entro lunedì sera una risposta definitiva del belga per completare il proprio trasferimento in prestito dal Milan. Sempre in casa rossonera, Ballo Touré sarebbe sempre più lontano dal Milan: il Werder Brema rimane in pressing per il terzino. Restando in tema di terzini, il Milan non segue solo Colafiori: piace anche Pasquale Mazzocchi della Salernitana.

Juventus, occhi su Goretzka

In casa Juventus tiene sempre banco l’operazione di mercato che potrebbe coinvolgere Lukaku e Vlahovic. Da quanto filtra, il serbo vorrebbe restare a Torino, ma non si opporrebbe ad una cessione al Chelsea. Ma nelle ultime ore i bianconeri sarebbero molto interessati a Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, dove non godrebbe più di un ruolo centrale adesso che è stato ingaggiato Laimer. La Juventus fiuta il colpo, anche se le richieste sarebbero elevate (circa 40 milioni di euro). Si potrebbe riflettere su un prestito, ma la concorrenza del Manchester United rischia di rivelarsi assai complicata da arginare. In evoluzione anche la situazione-Chiesa: secondo la Gazzetta dello Sport, se sotto la Mole dovesse arrivare un’offerta superiore ai 50 milioni di euro, i bianconeri potrebbe decidere di lasciar partire il giocatore. Al suo posto l’indiziato numero uno rimarrebbe sempre Jesper Lindstrom, seconda punta danese classe 2000 in forza all’Eintracht Francoforte.

Napoli, idea Torreira per il centrocampo

Dopo l’acquisto di Natan in difesa, il Napoli cerca rinforzi in mezzo al campo. A Garcia non basterebbero solo Anguissa, Zielinski e Lobotka. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ultima idea degli azzurri sarebbe Lucas Torreira, ex Samp e Arsenal ed oggi in Turchia: Garcia, però, avrebbe messo nel mirino anche Giovani Lo Celso e Boubakary Soumarè, alternative low cost che arriverebbero con la formula del prestito. Resta sempre sullo sfondo Koopmeiners, per il quale va però anticipata una vasta concorrenza.

Roma, Arnautovic chiodo fisso

La Roma, invece, è sempre alla ricerca di un attaccante. Tiago Pinto sta cercando di definire l’affare Marcos Leonardo ma il solo talento brasiliano non basterebbe. I giallorossi vorrebbero acquistare almeno un altro attaccante e fra i primi nella lista resta sempre Marko Arnautovic, ma qualora non si riuscisse a prendere l’austriaco le alternative sarebbero Duvan Zapata e Alexis Sanchez. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’attaccante austriaco non vedrebbe l’ora di vestire la maglia giallorossa, ma la società capitolina sarebbe disposta a spendere 4 milioni di euro, mentre il Bologna ne chiede quasi il doppio.

Fiorentina, ecco Christensen: tutto su Nzola

Molto attiva anche la Fiorentina, che avrebbe raggiunto un accordo di massima per Oliver Christensen, portiere dell’Hertha Berlino. I viola potrebbero tentare il tutto per tutto per Nzola: la trattativa dovrebbe decidersi in 48 ore. Il Sassuolo avrebbe chiuso il colpo Lipani dal Genoa: fissate le visite mediche del centrocampista con il club neroverde. Il Cagliari avrebbe messo nel mirino Joel Pohjanpalo: Ranieri sfida la concorrenza del West Ham. I sardi hanno nel mirino anche nel mirino Bereszynski della Sampdoria. Non solo Isaksen, la Lazio di Sarri conta di chiudere il bis di mercato: il terzo obiettivo da portare in biancoceleste è Samuele Ricci del Torino, mentre è pronto l’affondo decisivo per Luca Pellegrini, difensore della Juventus.