Messi, l’ironia dei social sull’illusione Inter

Gli interisti hanno cullato un’estate il sogno di vedere Leo Messi con la maglia nerazzurra. Sogno che è poco a poco svanito, fino all’annuncio di ieri dell’argentino che ha dichiarato di voler rimanere al Barcellona.

Gli juventini infieriscono sul mancato colpo Messi

La decisione non è stata vissuta in maniera traumatica dai tifosi dell’Inter, che ormai nutrivano poche speranze riguardo alla Pulce, ma che ha scatenato naturalmente gli sfottò dei tifosi delle altre squadre, in particolari degli juventini.

Nelle ore successive all’annuncio di Messi, i social network sono stati invasi da meme e battute sul grande sogno di mercato mancato dall’Inter. Molti coloro che hanno ripreso la trovata dello scorso luglio della tv ufficiale di Suning, che lanciò un’immagine in cui l’ombra di Messi si stagliava sul Duomo di Milano.

In alcuni dei post pubblicati dagli juventini sui social l’ombra dell’argentino è sostituita da quella di Cristiano Ronaldo mentre compie la poco elegante esultanza che riservò due stagioni fa ai tifosi dell’Atletico Madrid dopo la celebre rimonta bianconera in Champions League.

Per i tifosi bianconeri Inter deludente

In altre versioni, al posto di Messi c’è l’immagine di Matteo Darmian, terzino del Parma vicino in queste ore al passaggio ai nerazzurri. E naturalmente non mancano tweet e post di juventini che mettono il dito nella piaga. “Proiettano la sua immagine sul Duomo – scrive Luca -, i loro giornali di riferimento lo danno quasi certo a Milano, giornalisti di basso livello fanno le formazioni con il suo nome già in rosa: questa è una figuraccia mondiale da parte dell’Inter, sono sempre più delle barzellette”.

“A Fantacalcio e con Photoshop sono i numeri uno!”, aggiunge Chris. LorenziVel ne ha anche per Antonio Conte: “Alla prima sconfitta (verrà in fretta) Andonio urlerà: non mi hanno preso Messi!!!”.

Luca, invece, prova a fare sarcasticamente il punto sul mercato nerazzurro: “Doveva arrivare Alaba… arriva Kolarov. Doveva arrivare Tonali… Arriva Vidal. Doveva arrivare Messi… Arriva Darmian. Non male, cara Inter”.

SPORTEVAI | 05-09-2020 09:31