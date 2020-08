Messi non ci ripensa: è rottura con il Barça. L'Inter sogna

I sostenitori del Barcellona speravano si trattasse solo di un brutto sogno e che il loro idolo si sarebbe regolarmente presentato domenica alla Ciutat Esportiva ‘Joan Gamper’ per svolgere le visite mediche di rito e i test previsti dal protocollo anti-Covid. Invece, come riporta il ‘Mundo deportivo’, l’indiscrezione della vigilia è diventata realtà: Leo Messi è l’unico assente ingiustificato, segnale definitivo della rottura con il Barcellona.

I primi ad arrivare, alla cittadella sportiva del club blaugrana, sono stati Jordi Alba e Braithwaite. Poi è arrivato anche un altro calciatore vicino all’addio, l’uruguaiano Luis Suarez. L’arrivo del sei volte Pallone d’Oro, simbolo inimitabile della storia del club, era fissato per le 10.15, ma il numero 10 semplicemente non si è presentato.

A questo punto non solo è impossibile che Messi si presenti al primo allenamento, previsto per domani alle 17.30 agli ordini del nuovo staff tecnico guidato da Ronald Koeman, ma è anche molto difficile che il campione arrivi a un compromesso con la dirigenza.

L’idea dell’argentino resta la stessa, maturata dopo l’umiliante 2-8 contro il Bayern Monaco e una stagione senza titoli in bacheca per la prima volta in dodici anni: Messi vuole liberarsi dal contratto sfruttando una clausola che gli permette di farlo alla fine di ogni stagione, aggirando la clausola rescissoria monstre di 700 milioni di euro.

Il club blaugrana è in subbuglio: il presidente Bartomeu sta provando il tutto per tutto e si è detto disposto a dimettersi e a non partecipare alle prossime elezioni pur di far rimanere Messi in blaugrana. Ma, viste le ultime evoluzioni, tutto ciò non servirà.

A questo punto l’Inter deve necessariamente fare la sua mossa se vuole arrivare alla Pulga: il Manchester City e il Paris Saint-Germain hanno iniziato il loro pressing, ma i nerazzurri sono convinti di poter dire la loro. E gli indizi delle ultime settimane, con la famiglia Messi che ha strizzato l’occhio a Milano, fanno sognare i tifosi nerazzurri.

LEO MESSI, STORIA DI UN TALENTO CHE HA INCANTATO IL MONDO – LE FOTO

OMNISPORT | 30-08-2020 12:16