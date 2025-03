Miami, Berrettini travolge Bergs e trova De Minaur: Zverev fa paura, Matteo può salvare la numero 1 di Sinner

"The Hammer" fa un sol boccone di Bergs, piegato con un doppio 6-4: orasfida l'australiano, giustiziere del baby fenomeno Fonseca. In semifinale possibile incrocio con Sascha.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Matteo Berrettini ci ha preso gusto. Dopo aver rotto il ghiaccio a Miami, superando nel primo incontro Hugo Gaston e conquistando il primo agognato successo di sempre sul cemento del Masters 1000 della Florida, “The Hammer” ha servito il bis. E stavolta s’è imposto in due soli set, senza i patemi, le rimonte e qualche piccolo impaccio mostrati nella prima partita. Una vittoria convincente per il romano su Zizou Bergs, il coriaceo belga costretto alla resa con un doppio 6-4.

Miami, Berrettini senza troppi problemi contro Bergs

Positivo l’approccio al match di Matteo. Tonico, concentrato, lucido, l’azzurro ha trovato forse meno sostegno del solito dal servizio, ma è riuscito a capitalizzare al meglio il suo dritto, molto efficace. Dopo aver piazzato il break alla prima occasione, Berrettini ha sfiorato il secondo break sul 3-1, facendosi poi agguantare da Bergs sul 3-3. Il nuovo break, sfumato nel game successivo, è arrivato sul 4-4, preludio al successo nel primo set. Nel secondo l’allungo decisivo è arrivato al quinto gioco, sul 2-2. E Berrettini stavolta non s’è più fermato: altro 6-4 e passaggio del turno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Berrettini agli ottavi in un Masters 1000 tre anni dopo

L’ultima volta che Berrettini aveva giocato un ottavo di finale in un Masters 1000 era a Indian Wells, nel 2022. L’anno successivo s’è qualificato per gli ottavi a Montecarlo, ma ha dovuto dare forfait per un problema fisico. Stavolta, alle 21 italiane se la vedrà con Alex de Minaur, il “Diavolo della Tasmania” che ha eliminato dal torneo “Sinnerinho” Joao Fonseca e il suo codazzo di rumorosi tifosi brasiliani: 5-7 7-5 6-3 il punteggio, in rimonta, in favore dell’australiano. L’altro italiano agli ottavi è Lorenzo Musetti, atteso una mezz’oretta prima – alle 20.30 – dallo stuzzicante confronto con Novak Djokovic.

Dopo De Minaur, per Berrettini ci sarebbero Fritz e Zverev

La sfortuna di “The Hammer” – nel frattempo, il fratello Jacopo è stato eliminato tra le polemiche dal Challenger di Napoli – è quella di essere capitato nella parte di tabellone meno interessata dalla moria di big e teste di serie. Dovesse passare il turno troverebbe molto probabilmente Taylor Fritz, poi nell’eventuale semifinale Sascha Zverev, che intanto ha superato Jordan Thompson col punteggio di 7-5 6-4 (e che ora sfida l’astro nascente Arthur Fils). Berrettini fermando il tedesco potrebbe fare un favore all’amico Jannik Sinner, blindando la numero 1 del rosso di San Candido. Ma prima deve vincere altre due sfide.