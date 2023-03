Miami, esce subito Elisabetta Cocciaretto

La tennista marchigiana regolata in due set dall'ucraina Kostyuk.

21-03-2023 21:00

Non dice bene a Elisabetta Cocciaretto il primo turno al WTA 1000 di Miami, la marchigiana è stata eliminata da Marta Kostyuk, una delle giocatrici in maggiore spolvero in questa fase.

Il 6-3, 6-2 rifilato dall’ucraina vale la sfida alla russa Anastasia Potapova: la classe 2001 è penalizzata dalla seconda di servizio e il break del 3-1 non è bilanciato da tre palle sul 4-2 che avrebbero strappato a loro volta il servizio; la NR. 38 del Ranking domina il secondo set, che è senza storia.

Sintetizza la partita il dato dei punti messi nel carniere con la prima di servizio, 30 su 36 per Kostyuk, mentre Cocciaretto si ferma al 44,4%.