Miami, Jannik Sinner parte bene: battuto Laslo Djere

Il tennista azzurro ha battuto in due set il serbo

24-03-2023 20:18

Buon avvio di torneo per Jannik Sinner al Masters 1000 Atp di Miami. Il tennista azzurro ha battuto in scioltezza in due set il serbo Laslo Djere, regolato con i parziali di 6-4, 6-2.

Partita senza fronzoli per l’atleta altoatesino, che non si è fatto condizionare dal vento e ha chiuso il confronto in meno di un’ora e mezza, approfittando dei tanti errori del serbo, non in grande giornata.

Dopo aver subito un break nel primo parziale, Sinner ha messo a segno quattro giochi di fila assicurandosi il primo set, nel secondo ha chiuso più tranquillamente per 6-2 nonostante un break subito al quinto gioco.

Nel prossimo turno l’Azzurro se la vedrà con il vincente della partita tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il tedesco Jan-Lennard Struff.