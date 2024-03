Miami Open: Musetti si arrende ad Alcaraz, lo spagnolo si qualifica ai quarti

Si ferma agli ottavi di finale l'avventura dell'azzurro, sconfitto in due set dal murciano che resta in corsa per il doppio titolo al Sunshine Double

27-03-2024 05:46

Game over. Stavolta il detto non c’è due senza tre non vale per Lorenzo Musetti che, e ottime vittorie contro Roman Safiullin e Ben Shelton, si arrende a Carlos Alcaraz agli ottavi di finale del Miami Open. Troppo forte il n.2 al mondo, troppi passaggi a vuoto – soprattutto col dritto – per il neo-papà che comunque ha saputo anche mettere in difficoltà il murciano prima di cedere in due set.

Musetti ko in due set con Alcaraz

Alcaraz si è imposto in due set per 6-3, 6-3: nona vittoria consecutiva per il campione di Indian Wells, ancora pienamente in corsa per il doppio titolo al Sunshine Double (l’ultimo a riuscirci è stato Roger Federer, nel 2017) e 25ma vittoria nelle 26 partite giocate sul duro contro avversario fuori dalla Top 20 da inizio 2023: l’unica sconfitta in questa serie resta quella subita contro Roman Safiullin, allora numero 45, l’anno scorso a Parigi-Bercy.

