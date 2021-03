Sonego non si ferma più. L’azzurro si sbarazza anche di Galan (7-6, 6-3 i parziali del match) e conquista così il pass per gli ottavi di finale al prestigioso torneo Miami Open. Un grande risultato per Sonego.

Ora, per Sonego, arriva una sfida complicata. Sulla sua strada Tsitsipas, testa di serie N.2 del tabellone del Miami Open. Due azzurri (Sonego e Sinner) negli ottavi di finale a Miami. L’Italia del tennis può sorridere.

OMNISPORT | 30-03-2021 08:42