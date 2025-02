Michael Schumacher, concluso il processo per la tentata estorsione: le condanne scatenano la rabbia di Corinna

Il Tribunale tedesco ha condannato a tre mesi l’uomo che aveva architettato il tentativo di estorsione, 6 mesi per il figlio: pena sospesa per l’ex guardia del corpo e la moglie di Schumacher non ci sta

