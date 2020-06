Michela Quattrociocche e la separazione da Aquilani: la scelta

Michela Quattrociocche ha formalizzato una separazione maturata e che, da quanto si intuisce dalle recenti affermazioni e dal comunicato congiunto che hanno diffuso lei e suo marito, l’ex calciatore oggi nello staff della Fiorentina, Alberto Aquilani, non è giunta trascinata dall’impulsività.

La separazione Aquilani-Quattrociocche: l’accordo

“Alberto Aquilani e io per un accordo preso con i legali abbiamo scelto di non rilasciare interviste sulla nostra separazione. In questo momento posso solo dire che sono felice”, avrebbe reso noto la Quattrociocche al settimanale Chi. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’attrice avrebbe un nuovo compagno, Giovanni Naldi.

Michela Quattrociocche, chi è il nuovo amore dell’attrice

Ma chi è Giovanni Naldi? il nuovo, presunto compagno di Michela sarebbe un facoltoso imprenditore nel settore del turismo alberghiero. Con il padre Roberto Naldi e la sorella Adele gestisce una società, la Roberto Naldi Collection, proprietaria di molti alberghi extra lusso, tra i quali l’Hotel Parco dei Principi a Roma. Proprio qui che avrebbe conosciuto Michela.

La giovane attrice è una cliente fissa della palestra dell’albergo: tra una seduta di allenamento e l’altra, Michela avrebbe approfondito la conoscenza con Giovanni e alimentato un sentimento nei suoi confronti. Per Chi, è lui il suo nuovo amore. Sempre stando al settimanale Aquilani sarebbe al corrente della relazione tra i due ma non commenta. Molto attenti alla privacy della loro famiglia, sono entrambi attenti soprattutto a tutelare le due bambine nate dal loro matrimonio, Aurora e Diamante.

VIRGILIO SPORT | 18-06-2020 13:35