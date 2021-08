Mihajlovic e la rimonta del Bologna: "Abbiamo voluto vincere"

Il Bologna si mette alle spalle la dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia con una vittoria alla prima di campionato, contro la Salernitana. E ai microfoni di ‘Sky Sport’ Sinisa Mihajlovic sottolinea l’importanza del sudatissimo successo interno contro i campani.

“Sapevamo di non poter sbagliare, soprattutto dopo la figuraccia in Coppa Italia. Ed essere più forti, in campo, non conta. Siamo andati due volte in svantaggio, ma abbiamo avuto la pazienza e la voglia di vincere”, ha spiegato il tecnico dei felsinei.

“Loro si stavano difendendo bene, poi ci sono state le due espulsioni e il rigore. Episodi che non voglio commentare. Siamo gli unici a subire un rigore marcando a zona. Siamo stati però bravi, mantenendo la fiducia anche in una situazione di difficoltà”, ha aggiunto Mihajlovic.

Poi il punto sullo stato di forma del suo Bologna: “Tanti devono trovare la migliore condizione. Arnautovic è arrivato da poco, Svanberg e Dominguez devono ancora lavorare molto. Tutti però hanno dato il massimo, possiamo migliorare ancora”.

OMNISPORT | 22-08-2021 22:04