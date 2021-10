Mihajlovic: "Noi abbiamo 14 nazionali di rientro, l'Udinese due o tre"

16-10-2021 15:25

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro l’Udinese: ” Squadra tosta, giocatori strutturati, come sempre andiamo là non per pareggiare ma vincere, ogni partita fa storia a se’. Noi abbiamo avuto 14 giocatori impegnati con le nazionali, loro solo 2-3, ma non è una scusa bensì un motivo d’orgoglio avere tanti giocatori convocati. E’ una cosa che dobbiamo vivere in maniera positiva. Faremo la nostra partita, ci possono mettere in difficoltà ma anche noi possiamo fare altrettanto”.

Sul modulo: “Può succedere che cambi ancora, mi comporto in conseguenza di quello che vedo durante la settimana: non c’è un modulo che ti fa vincere o perdere, i giocatori sono il motore del modulo. Abbiamo dato più compattezza in fase difensiva, ma accade quando attacchiamo sempre con i nostri principi e concetti”.

