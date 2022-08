18-08-2022 14:26

Il Milan si appresta a passare di proprietà, con Elliott Management che cederà il club alla RedBird Capital di Gerry Cardinale.

Il Milan diventa di proprietà RedBird: i dettagli

L’operazione da 1,2 miliardi dovrebbe finalizzarsi a settembre con il closing che sancirà il nuovo corso del club rossonero con un nuovo azionista di maggioranza: RedBird acquisirà infatti la totalità del pacchetto azionario, mentre Elliott, come riporta Il Sole 24 Ore, avrà due rappresentanti nel CdA e garantirà al fondo acquirente un prestito del 7% del valore della compravendita (sino ad un massimo di 600 milioni) per mandare in porto la trattativa: si tratta del cosiddetto Vendor Loan, un strumento giuridico e finanziario utilizzato per non rivolgersi ai normali canali di intermediazione bancaria, in cui il venditore concede appunto a chi compra un prestito, consentendo all’acquirente un dilazionamento del pagamento e con tassi più agevolati rispetto a quelli delle banche (JP Morgan perciò non avrà altra voce in capitolo al di là del ruolo di advisor per Elliott).

Una partnership tra Elliott e RedBird (ma con i primi in minoranza)

Tale pratica è possibile nei casi in cui tra le due parti c’è una fiducia reciproca e la convinzione del valore in crescita dell’oggetto dell’acquisto, in questo caso il Milan. La Gazzetta dello Sport ripota poi che dopo l’acquisizione per 1,2 miliardi da parte di RedBird, il fondo di Paul Singer dovrebbe acquisire a sua volta una quota di minoranza da definire: in realtà il comunicato ufficiale del Milan parla per la precisione di una “partecipazione finanziaria di minoranza”. Sia come sia, si delinea una partnership economica tra le due realtà (ma la competenza decisionale sarà nelle mani di RedBird).

Le reazioni dei tifosi

Intanto iniziano ad esserci le prime reazioni social dai tifosi del Milan e non. Su Twitter Supersonico scrive: “Redbird/Elliott è una partnership a tutti gli effetti, il resto sono cavolate. Non si è mai visto un acquirente che concede quote, uomini nel cda e controllo sulla gestione fino a debito estinto. Da tifoso spero solo che insieme riescano a imprimere un cambio di marcia”, mentre Perfect Storm commenta: “Quindi se ho capito bene Cardinale prende il 100% delle quota utilizzando soldi prestati da Elliott. Signori questo è cardinalismo puro”.

Almstadt Fan richiama il mercato del club, con i rischi paventati di qualche cessione eccellente (ultimamente si parla di Leao): “Siamo un club sano grazie a Elliott, abbiamo aumentato sponsorizzazioni, valore del brand e ricavi grazie a Gazidis, da 2 anni abbiamo gli introiti della CL. Ma dobbiamo finanziare il mercato con le cessioni. É una linea di pensiero un po’ contraddittoria”. Devil R&B twitta, sempre riferendosi al calciomercato: “Fatevene una ragione, fino a settembre siamo con Elliott e la gestione del mercato la sappiamo benissimo come funziona, poi con Cardinale dovrà cambiare qualcosa altrimenti Maldini non sarebbe mai rimasto”.

A tacere voci critiche e scettiche ci pensa Crisk: “Il Milan prima di Elliott: indebitato fino al collo, squadra da oratorio, manco ci fanno entrare nelle coppe. Il Milan dopo Elliott: risanamento debiti, Theo, Mike, Sandro, Isma, Fik, Pierre, Leao.., Campioni di Italia, qualificati in UCL”. E VenoM-ilan Campione D’Italia 19: “Sia chiaro e tenete bene a mente che le future vittorie di Cardinale saranno merito solo ed esclusivamente della famiglia Singer in arte Elliott. Grazie per sempre”.

