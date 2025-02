Milan, a Bologna è spareggio Champions: Conceicao sceglie la strada della prudenza, Leao in dubbio. Calabria prepara la vendetta

Bologna e Milan si giocano le speranze di rientrare in corsa per il quarto posto nel recupero della 9a giornata: Conceicao non può più sbagliare, ma ha un dubbio di formazione

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Una gara da dentro o fuori. Il Milan si gioca il futuro nel recupero della nona giornata col Bologna al Dall’Ara. Conceicao è costretto a vincere se intende rilanciarsi nella corsa al quarto posto Champions, ma dovrà fare i conti con un Italiano che ha una voglia matta di bissare l’exploit di Thiago Motta.

Milan a un bivio: col Bologna conta solo un risultato

Con il recupero tra Bologna e Milan in programma stasera alle 20:45 si azzerano finalmente gli asterischi. La classifica vede le due squadre a 41, precedute dalla Fiorentina a 42, dalla Lazio a 46 e dalla Juventus quarta a 49. Un pareggio non serve a nessuno; al contrario la vincente tornerebbe alla carica in chiave Champions. Che è poi l’obiettivo minimo di inizio stagione del Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conceicao non può fallire, anche perché reduce da due partite da incubo: prima l’euro-flop col Feyenoord, poi il ko col Torino. La reazione in campionato non c’è stata e, ora, è vietato fallire. Ne va dei piani futuri del Diavolo, che a gennaio ha investito tanto sul mercato per rinforzare l’organico con gli innesti – su tutti – di Walker, Joao Felix e Gimenez. Tutto in 90 minuti, a questo punto i più importanti di una stagione tormentata e deludente.

Le scelte di Conceicao: niente Fab Four? Leao in dubbio

Nelle ultime settimane a finire nell’occhio del ciclone sono stati soprattutto i senatori, i leader del rovente spogliatoio rossonero: da Maignan a Theo Hernandez, fino al solito Rafa Leao. Per il recupero del Dall’Ara Conceicao, la cui permanenza ai piedi della Madonnina è sempre più remota, non sembra orientato ad attuare chissà quali scelte clamorose. Nessuna esclusione punitiva alla Fonseca, per intenderci.

Ma i Fab Four potrebbero non essere impiegati tutti insieme dal primo minuto in virtù di una scelta di formazione più prudente. Ed è per questo motivo che si prevede un derby tutto lusitano tra Leao e Joao Felix per una maglia da titolare, con Musah chiamato a garantire maggiore equilibro in campo.

Calabria ritrova Conceicao dopo la quasi rissa in campo

Le strade di Calabria e Conceicao tornano a incrociarsi dopo essere stati protagonisti di una lite feroce in campo al termine della sfida di campionato che il Milan ha vinto in rimonta col Parma a fine gennaio. I due stavano per venire alle mani, separati appena in tempo dagli altri membri della panchina.

Subito dopo il terzino ‘ribelle’ – ex capitano da oltre 200 presenze in rossonero – è stato ceduto al Bologna. Certo, il passato non si dimentica, ma c’è da scommettere che Calabria farà di tutto per complicare la vita a Conceicao.