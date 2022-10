16-10-2022 22:43

Quanta fatica per avere ragione del Verona. Il Milan riscopre il gusto della sofferenza, passa al Bentegodi col fiatone e dà linfa a una classifica che, in caso di mancata vittoria, si sarebbe fatta complicata, col Napoli in fuga grazie al 3-2 sul Bologna. Non bellissima (eufemismo) la prestazione dei rossoneri contro una formazione in piena zona retrocessione: quel che conta è la vittoria, anche se sui social non c’è propriamente aria di festa.

Verona-Milan, le scelte di formazione di Pioli

I primi commenti sono per le scelte di Pioli. Molti tifosi non sono teneri con l’allenatore, come Franco: “Ma cosa ci fa Krunic nel Milan? Per favore rimettiamo Bennacer!”. Anche Giovanni storce il naso: “Centrocampo leggero”. Giuseppe azzarda una previsione: “Povero Tonali, senza Bennacer dovrà reggere il centrocampo pressoché da solo, visto la scarsa dinamicità di Krunic“. Federico è tra i pochi a essere soddisfatto: “Finalmente Adli, speriamo che confermi le buone prestazioni precampionato”.

Milan subito avanti, ma il Verona risponde

Pronti via e il Milan va in vantaggio su gol che il Verona si fa praticamente da solo. Poi è Gabbia a restituire il favore deviando nella propria porta un tiro di Gunter. “Facciamo pietà e misericordia. Il Chelsea ci ha tagliato mentalmente. Dobbiamo ritrovare la nostra sicurezza e ciò che siamo veramente”, l’impietoso commento di Chris. “C’è poco da commentare. Il Milan non c’è. Ci affidiamo solo a Leao e ai suoi guizzi”, osserva Agazio. “Male il centrocampo. Bisogna cambiare qualcosa!”, suggerisce Patrizia. Gianni è meno caustico: “Bla bla bla, se Giroud fa gol andiamo sul 2-0! Avremmo visto un’altra partita!”.

Brutto secondo tempo Milan: ci pensa Tonali

Nella ripresa dentro subito Origi e Rebic per Giroud e Diaz. Poi entrano Bennacer e Pobega al posto di Adli e Krunic. Giudizi impietosi sull’ex Bordeaux. “Se Dio vuole, Adli non vede più il campo”, l’auspicio di Andrea. “Forse far giocare contemporaneamente Adli e Diaz ci rende troppo leggeri”, completa Ruggiero. Non incide più di tanto neppure Origi. “Dopo venti minuti unica cosa che ha rimediato è un giallo”. Ma nel finale la risolve Tonali: “Vai, grande cuore rossonero. Anche quando sembra tutto perso, ci pensa lui”, fa festa Frank.