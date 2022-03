Milan al completo per l'assalto allo scudetto. E Ibra scalpita

10-03-2022 16:08

Non è capitato molto spesso in questa stagione che Stefano Pioli si trovasse con problemi di abbondanza per le scelte da fare in vista della partita successiva. Anzi, per la verità non è capitato praticamente mai. Eppure, in casa Milan, l’infermeria si sta piano piano svuotando e la squadra può affrontare, non diciamo al completo ma quasi, il periodo decisivo della stagione.

Milan: Romagnoli e Giroud disponibili contro l’Empoli

Dalla seduta di allenamento di stamattina sono infatti arrivate ottime notizie. Sia Giroud sia Romagnoli hanno lavorato insieme ai compagni e saranno quindi disponibili per la partita di sabato sera a San Siro contro l’Empoli. Romagnoli aveva avuto un problema all’adduttore della coscia sinistra nel primo tempo del derby di andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter, per sua fortuna non sono state rilevate lesioni e quindi Pioli lo convocherà per sabato e potrà scegliere se schierarlo da titolare o se dare spazio a Kalulu, uno dei migliori nel match scudetto contro il Napoli.

Milan, Ibrahimovic scalpita: vuole il posto da titolare

Anche per Giroud, uscito contro i partenopei poco dopo aver segnato il gol decisivo per una leggera distorsione alla caviglia, procuratasi da solo con un tentativo di colpo di tacco, e per un taglio al polpaccio causato da una brutta entrata di Koulibaly, l’allarme è quindi rientrato. Sabato sarà ancora lui a partire nell’undici iniziale ma Zlatan Ibrahimovic, anch’egli allenatosi stamattina in gruppo, scalpita, non fosse altro perché non parte titolare dal 23 gennaio, più di un mese e mezzo.

Per quanto riguarda il resto della formazione, detto che è Bakayoko l’unico infortunato escludendo Kjaer, che da tempo ha concluso la sua stagione, Brahim Diaz dovrebbe tornare dal primo minuto dopo le panchine con Inter e Napoli, mentre Tonali dovrebbe osservare un turno di riposo per lasciare spazio in mediana a Bennacer e Kessié, mentre in difesa, squalificato Theo Hernandez, Florenzi è favorito nel ballottaggio con Ballo-Touré.

