Milan, Franco Baresi: "Scudetto? Dobbiamo essere ambiziosi"

L’ex bandiera, capitano e ora vicepresidente del Milan Franco Baresi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa in occasione dell’inaugurazione della sua collezione di NFT. Queste le sue parole sui rossoneri:

“Il Milan è cresciuto tanto negli ultimi due anni. C’è un bel gruppo, un bell’ambiente. Dai giocatori, allo staff tecnico, alla proprietà, ai dirigenti, tutti stanno dando un bel segnale. Scudetto? Dobbiamo essere ambiziosi, possiamo giocarcela fino alla fine. Il Milan non deve guardare in casa degli altri. Dobbiamo dare il massimo, fare il massimo e non avere rimpianti”.

Le sette opere, che sono state create dall’artista digitale Panenous, avranno anche un valore benefico, dato che, come si legge nell’ANSA, parte del ricavato andrà alla Fondazione Milan.

