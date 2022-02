Milan al lavoro con Mendes: due i nomi sul tavolo

18-02-2022 11:20

Il mercato invernale ha chiuso da qualche settimana ma, come ci insegna il trend delle ultime stagioni, le società restano attive e propense a chiudere alcune trattative anche lontano dalle finestre ufficiali.

È questo, tra gli altri, anche il caso del Milan, club che in questa fase sta lavorando, da un lato, sul rinnovo di uno dei suoi talenti di maggior spicco e, dall’altro, sulla possibilità di portare in città un rinforzo per la propria mediana.

Rinnovo Leao, il Milan parla con Mendes

La missione primaria per il Milan, al momento, è quella di prolungare l’accordo già in essere con Rafael Leao. L’attaccante portoghese, a segno contro la Sampdoria, ricopre un ruolo centrale nel progetto rossonero e per questo, in via Aldo Rossi, sono più che decisi ad allungare il suo contratto fino al 2026.

Rinnovo Leao, le cifre in ballo

Ovviamente, considerato il rendimento del numero 17, l’estensione verrà accompagnata da un aggiustamento dell’ingaggio che dovrebbe passare attorno 4-4,5 milioni e mezzo più bonus, cifra questa che il Milan tratterà nei prossimi giorni con l’agente del giocatore Jorge Mendes.

Missione centrocampo, monitorato Sanches

Il noto procuratore portoghese però è al lavoro col Milan non solo per l’attaccante di Almada ma anche per un altro centrocampista che appartiene alla sua scuderia, ovvero Renato Sanches.

Il nativo di Amadora è attualmente in forza al Lille (società con cui i rossoneri hanno già fatto affari importanti) e da qualche tempo sta solleticando la fantasia degli uomini di mercato milanisti visto che già durante la chiusura dell’ultima sessione di mercato erano stati fatti dei sondaggi.

Il suo contratto ha scadenza nel 2023 e, trattando, potrebbe arrivare a Milano per una cifra ragionevole. In quest’ottica, nei prossimi giorni il Milan riavvierà i contatti col giocatore e il suo entourage per capirne disponibilità e volontà e mettere così in discesa una trattativa comunque non semplice.

