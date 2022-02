Milan, le tappe verso lo scudetto: il traguardo è possibile

15-02-2022 15:40

Per lo scudetto, è testa a testa tra le milanesi, Milan e Inter con occhio anche al Napoli che non molla. I rossoneri hanno superato in classifica, momentaneamente i nerazzurri grazie anche allo scontro diretto ovvero il derby vinto in rimonta e grazie al successo contro la Sampdoria.

Scudetto: il Milan più che mai in corsa

I rossoneri di Stefano Pioli sono più che mai in corsa per il campionato. Tanta la fiducia, tra la vittoria nella stracittadina e il passaggio di turno in Coppa Italia che regala proprio un nuovo derby in semifinale.

Attualmente i rossoneri sono in testa con 55 punti, davanti all’Inter con 54 e il Napoli con 53. I nerazzurri hanno però da recuperare il match contro il Bologna. Il Milan deve comunque tenere botta e non è da escludere anche una lotta punto a punto fino all’ultima di campionato.

Milan, le sfide dei prossimi mesi: nel mirino lo scudetto

Ai rossoneri mancano ancora 13 sfide di campionato e le 2 semifinali di Coppa Italia, molto meno rispetto all’Inter che ha comunque di certo anche 2 partite in Champions. Un fattore di vantaggio da sfruttare per i rossoneri. Bisogna continuare a vincere e a tenere alto la media punti, pensando anche allo scorso anno quando l’Inter portò a casa nella seconda parte di campionato 32 punti mentre i rossoneri solo 26 con un distacco finale di 12 punti. Quest’anno non è da sottovalutare il fatto che il Milan è in vantaggio negli scontri diretti 1-1 all’andata, 2-1 al ritorno.

Milan, calendario non impossibile in vista dello scudetto

Il Milan affronta ora Salernitana, Udinese, Empoli e Cagliari più la trasferta ostica a Napoli. L’obiettivo è tentare il prima possibile il sorpasso ai cugini per staccarli anche se le ultime quattro giornate saranno più favorevoli all’Inter con Udinese, Empoli, Cagliari e Samp, mentre per i rossoneri ci saranno Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. Il Milan dovrà fare più punti possibili prima e tenere d’occhio anche il Napoli di Spalletti.

