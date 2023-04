Milan, allarme Giroud: i tifosi col fiato sospeso dopo le ultime notizie

Il francese continua ad avere problemi al polpaccio, a rischio la gara con la Roma

26-04-2023 12:33

Il primo allarme lo ha lanciato Carlo Pellegatti sul suo canale youtube: la storica voce di Milan Channel ha parlato – senza far nomi – di un giocatore rossonero che avrebbe seri problemi a un polpaccio. Poi il tam-tam si è spostato sui social mentre da Milanello filtrava il nome: Oliver Giroud sarebbe a rischio per la prossima gara con la Roma (e non solo) anche le notizie pessimistiche si alternano con fonti meno allarmistiche che parlano di un problema di lieve entità.

Milan, Giroud ko dopo lo scontro con Kim a Napoli

Il bomber francese uscì infortunato dalla trasferta di Champions col Napoli dopo lo scontro con Kim. Giroud domenica scorsa col Lecce non è andato nemmeno in panchina in quanto doveva ancora smaltire del tutto il problema al tendine d’Achille che lo sta tormentando nell’ultimo periodo.

Milan, senza Giroud non convincono Rebic e Origi

Sarebbe un bel problema per Pioli perché chi sta sostituendo Giroud sta deludendo parecchio: in particolare di Ante Rebic e Divock Origi che stanno vivendo una stagione con pochissimi alti e moltissimi bassi. A ciò si aggiunge anche l’ennesimo infortunio di Zlatan Ibrahimovic che si è fatto male al polpaccio durante la sfida contro il Lecce e dovrò restare fuori per qualche settimana (c’è chi parla anche di rischio di stagione già finita per lo svedese).

Tifosi Milan in ansia per condizioni Giroud

Sui social scattano le reazioni: “Pensate dover pregare un 37 enne questa è la grande filosofia di maolo tenere un 41 enne e un 37 enne e prendere un paracarro. Giroud ci sta come riserva ma servono due investimenti importanti che non siano sempre rotti” oppure: “Se la racconti a qualcuno comunque fa ridere. Aggrappati a Giroud Olivier dopo 40 partite giocate da titolare in stagione a 37 anni perché non hai nessuna alternativa” e poi: “Guardate che parlavano della lesione di Giroud già post Napoli, solo che allora dicevano che era al tendine d’Achille. Infatti io mi sono messo il cuore in pace probabilmente non lo avremo neanche in Champions”

C’è chi scrive: “Secondo me aver giocato con un problema al tendine non è stato il massimo quindi speriamo sia recuperato” e anche: “Giroud è come il gatto di Schrödinger, sano e infortunato allo stesso tempo” e infine: “Vi consiglio di iniziare a studiare le formazioni senza Giroud”.