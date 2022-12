Milan, Ancelotti: "La vittoria dello Scudetto può aprire un ciclo"

31-12-2022 10:22

L’attuale tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, Campione d’Europa in carica con i Blancos, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del Milan. Carletto, uno dei tecnici più apprezzati al mondo, crede molto nei rossoneri e si augura che lo Scudetto della scorsa stagione possa servire come trampolino di lancio per futuri successi:

“Penso che il titolo valga molto per il club e per Maldini, arrivato con la società in difficoltà. La vittoria dello Scudetto riapre o può riaprire un ciclo che si era interrotto a causa di varie vicissitudini. Dopo l’uscita di Berlusconi, questa squadra ha trovato difficoltà e penso che la bella stagione dell’anno scorso possa essere un trampolino di lancio per nuovi successi. Io che sono madridista e milanista me lo auguro”.