Milan, ancora un ostacolo da risolvere sulla via per Florenzi

Si è creato uno stallo di un certo peso nella trattativa che avrebbe dovuto portare al Milan Alessandro Florenzi.

Negli ultimi giorni infatti, pur restando ferma la volontà di investire sul giocatore, il club rossonero non ha sostanzialmente compiuto alcun passo avanti con la Roma con il risultato che altri affari hanno preso il sopravvento e le parti hanno deciso di riaggiornarsi sulla questione dopo Ferragosto.

A rimetterci è chiaramente il terzino azzurro che, come riportato qualche giorno fa, sta continuando ad allenarsi da solo a Trigoria in attesa che le due società trovino il tanto agognato accordo.

Il nodo principale resta quello della formula con cui orchestrare tutta l’operazione. Il Milan, desideroso di rafforzarsi sulle fasce, vorrebbe mettere a segno un colpo low cost senza gravare troppo sul prossimo bilancio e, per questo, prendere Florenzi attraverso un prestito con diritto di riscatto.

D’altro canto la Roma, con esigenze chiaramente differenti da quelle rossonere, vorrebbe monetizzare la cessione e quindi accettare solo una proposta di prestito comprendente l’obbligo di riscatto, una soluzione questa che darebbe ai giallorossi importanti garanzie di incasso.

La differenza di vedute e i diversi intenti in ballo hanno portato la situazione a un blocco che solo nei prossimi giorni, cercando di venirsi incontro e provando a trovare una soluzione che possa accontentare tutti, potrà essere risolto.

Solo infatti dopo aver trovato l’intesa sul prestito Maldini e Pinto potranno mettersi a discutere di cifre, bonus e dettagli, un’operazione questa che sulla carta, passato lo scoglio della formula, dovrebbe avvenire in tempi molto più rapidi.

La speranza per il Milan dunque è quella di trovare la quadra nei giorni immediatamente successivi a Ferragosto in modo tale da accontentare prima dell’avvio del campionato Stefano Pioli, impaziente di avere a disposizione un giocatore che, anche in presenza di buone alternative (Dest del Barcellona e Odriozola del Real su tutte), resta chiaramente la prima scelta sul mercato.

OMNISPORT | 14-08-2021 12:11