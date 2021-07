Milan: arrivano giorni decisivi per il rinnovo di un big

Recentemente Franck Kessié, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport da Tokyo, ha giurato amore eterno al Milan. Ma in amore bisogna essere in due a volerlo. E da questo punto di vista per i tifosi rossoneri sembrano non esserci preoccupazioni: l’interesse del club per il rinnovo del centrocampista ivoriano è evidente, anche perché cedere un altro membro della squadra a costo zero dopo Gigio Donnarumma sarebbe uno schiaffo terribile all’immagine del Milan del nuovo corso, ma soprattutto significherebbe privarsi di un’altra pedina fondamentale.

Nei prossimi giorni la dirigenza rossonera si incontrerà col manager del 24enne calciatore africano, e l’incontro si preannuncia molto amichevole. Tutto questo malgrado una frase sibillina di Kessié che ha un po’ inquietato: “Sanno che cosa voglio”. Probabilmente si riferiva all’ingaggio, e da questo punto di vista c’è chi offre sicuramente di più, come per esempio il Liverpool ma anche altri club di Premier League, ma il Milan non ha certo l’intenzione di fare aste con altri né per i rinnovi né per i nuovi acquisti tipo Kaio Jorge. E’ sull’ammontare dell’ingaggio, insomma, che si capirà se Kessie vorrà davvero restare al Milan oppure no.

Per ora i contatti con l’agente del centrocampista sono sereni e la trattativa sembra possibile su una via di mezzo tra i sette milioni di euro da lui richiesti, che sarebbero più o meno l’offerta del Liverpool, e la cifra proposta dal Milan. L’incontro col suo procuratore è previsto nei prossimi giorni ma sarà difficile arrivare a una conclusione della trattativa prima che Franck abbia concluso la sua avventura ai Giochi olimpici con la nazionale della Costa d’Avorio.

OMNISPORT | 27-07-2021 09:16