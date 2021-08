Milan: Bocciata scelta di mercato, i tifosi trovano il colpevole

Tra le tante voci in entrata per il Milan, che si sta confermando tra i club più attivi sul mercato, c’è anche qualche uscita. Dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu, andati via a parametro zero, a breve arriverà l’ufficialità della cessione di Hauge all’Eintracht Francoforte. Il norvegese era molto amato dai tifosi ma la decisione è stata presa.

Pellegatti conferma la cessione di Hauge

Anche Carlo Pellegatti è rassegnato. La storica voce di Milan Channel dice sul suo canale youtube: “La partenza di Hauge per Francoforte sembra imminente, eravamo affezionati al vikingo, dispiace che vada via, la cessione è imminente, capiremo se la sua carriera proseguirà in Germania, qui giocando poco non potrà mai far vedere il suo grande valore. Dispiace ma Hauge è ormai andato”.

I tifosi danno la colpa a Pioli per l’addio di Hauge

Fioccano le reazioni sul web e per i tifosi è tutta colpa di Pioli: “dispiace che Hauge lasci il Milan, è stato poco valorizzato da Pioli e ora se ne deve andare. Speriamo che Leao non ci faccia tribolare come l’anno scorso” o anche: “Complimenti vendiamo Hauge e teniamo Leao allenatore miope!!” oppure: “Questo è un errore di Pioli che rimpiangeremo a lungo”.

I fan rossoneri credevano nelle qualità di Hauge: “Questa è una scelta che non condivido perché Hauge non ha avuto le stesse opportunità di altri calciatori, trattato molto male” o anche: “Pioli come chiunque altro ha le proprie fisime” oppure: “Pioli dovrebbe spiegare perché ha utilizzato poco il potenziale di Hauge e invece insisteva su Chalanoglu che faceva male. Forse questione di atteggiamento?” e ancora: “Speriamo almeno di non ritrovarcelo come avversario perché saranno dolori per noi e per quel testone di Pioli”.

C’è chi scrive: “Mi auguro che la cessione di Hauge non sara’ un rimpianto. Mi dispiace tantissimo” e ancora: “Non capisco perché non vendere Krunic al posto di Hauge! I gol che ha fatto Hauge vanno tenuti in considerazione ed inoltre non si sta valutando la capacità che ha di mettere palloni filtranti in area! Nessuno ad oggi nel Milan ha quella capacità!” e infine: “Hauge meritava un altra possibilità…e noi ce ne pentiremo amaramente come é avvenuto con Locatelli”

SPORTEVAI | 03-08-2021 13:12